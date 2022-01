John Deere svela il suo primo trattore a guida autonoma: 'Fare di più con meno'

Il passaggio all’elettrico di John Deere con l’acquisizione di Kreisel Electric ha sorpreso gli amanti dello storico marchio americano a fine dicembre, ma la vera, grande novità è giunta nelle ultime ore al CES 2022. John Deere ha presentato il suo primo trattore completamente autonomo già disponibile per la vendita.

Basato sul trattore 8R, giunge dotato di tecnologie di ultima generazione come l’aratro TruSet, sistema di guida GPS e altri strumenti avanzati, tra cui ben sei coppie di telecamere che rilevano ostacoli a 360 gradi e calcolano automaticamente la distanza, inviando ogni dato a una rete neurale che in circa 100 millisecondi determina se arrestare il trattore o proseguire con l’attività. L’AI in dotazione, stando alle dichiarazioni di John Deere, riuscirà persino a distinguere le colture dalle “erbacce” affinché il trattore possa rimuovere in completa autonomia e sicurezza tutto ciò che non appartiene al campo coltivato.

Si tratta del frutto di 20 anni di sviluppo, pensato con l’obiettivo di aiutare gli agricoltori a “fare di più con meno” in vista specialmente del cambio generazionale e della futura carenza di lavoratori agricoli e terreni agricoli. Il coltivatore Doug Nimz, il primo al mondo a sfruttare questo trattore nella sua fattoria in Minnesota addirittura qualche anno fa, ha dichiarato a cnet che serve un po’ di tempo per mettersi a proprio agio, non solo per la meraviglia data dall’osservare il trattore autonomo operare correttamente, ma anche per i sospetti sul futuro del lavoro. Tale trattore approderà sul mercato nel corso del 2022, seppur in un numero limitato di unità.

Insomma, il destino non è soltanto elettrico ma anche autonomo, nel mondo automotive in ogni sua sfumatura. Altro segnale sul palcoscenico del CES 2022 riguarda anche la nuova EV Mercedes-Benz Vision EQXX concept, in un orizzonte diverso dall’agricoltura ma altrettanto innovativa.