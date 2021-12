Anche John Deere passa all'elettrico: un altro mito americano si converte

L'onda elettrica in campo automotive sembra ormai inarrestabile. Anche un brand scettico sullo switch come Toyota si è infine piegato a lanciare un'intera line-up di prodotti a zero emissioni (Toyota presenta 15 nuove BEV), e l'ultimo affronto in tal senso arriva dallo storico marchio americano John Deere.

Famoso per i suoi trattori e i suoi mezzi agricoli in generale, anche John Deere si sta preparando a uno storico salto elettrico. L'azienda ha infatti acquisito la Kreisel Electric per accelerare lo sviluppo di nuovi mezzi a zero emissioni. È dal 2016 che il marchio accarezza l'idea di lanciare un trattore elettrico, non a caso all'epoca ha mostrato al mondo un primo prototipo sperimentale.

Ora però le cose si fanno serie: la Kreisel Electric è una piccola azienda austriaca specializzata in conversioni elettriche, fra i loro progetti più acclamati ricordiamo la Volkswagen e-Golf con batteria da 55 kWh e la Porsche 910 elettrica da 1 milione di dollari. La start-up ha anche convertito sotto commissione diversi veicoli per Arnold Schwarzenegger, pensiamo a una Mercedes Classe G e un Hummer.

Ora è John Deere a possedere le quote maggioritarie dell'azienda, con la quale potrà velocizzare lo switch elettrico. Al momento non sappiamo quali e quanti veicoli elettrici verranno prodotti dopo questa nuova acquisizione, di certo la compagnia americana potrà utilizzare le batterie e le piattaforme della Kreisel Electric, con in mente già l'idea di creare anche stazioni di ricarica. Dopo Ford e GM, un altro mito americano si converte all'elettrico, il terremoto non si può più fermare.