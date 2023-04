Joe Rogan incensa il Tesla Cybertruck: 'Avanti anni luce, è un'auto enorme'

Il presentatore di quello che viene considerato il podcast più famoso al mondo, leggasi Joe Rogan, ha incensato il Tesla Cybertruck, il rivoluzionario pick-up di Elon Musk che dovrebbe entrare in produzione fra fine 2023 e inizio 2024.

Dopo che Elon Musk ha preannunciato un evento di lancio per il suo Cybertruck, il nuovo veicolo di Tesla è sempre più vicino e di conseguenza è scattato il conto alla rovescia. E non vede l'ora dell'uscita proprio Joe Rogan, che probabilmente è il più grande fan del Cybertruck, e che a gennaio di un anno fa ebbe anche il privilegio di poter visionare da vicino un prototipo dello stesso pick-up e farci anche un giro.

Per il presentatore si tratta “dell'auto più bella" che abbia mai visto in vita sua, descrivendola come "follemente attraente nella vita reale". Ha anche affermato che il Tesla Cybertruck "sembra un enorme salto nel futuro", una vettura avanti anni luce.

E ancora: "Questo è il veicolo più bello che abbia mai visto di persona in tutta la mia vita", ha detto Rogan. "Sembra che sia un centinaio di anni nel futuro. Quando ci sei accanto, è in assoluto l'auto più bella che abbia mai visto. Se la vedi in foto, sembra tosta, ma se la vedi guardalo di persona, ti rendi conto di quanto sia grande, e poi ci entri, è stupendo", ha aggiunto.

Rogan ha anche apprezzato i finestrini antiproiettile, in grado di fermare un proiettile calibro 45, senza dimenticarsi delle capacità da fuoristrada del pick-up che lo renderanno molto popolare fra gli acquirenti degli stessi modelli.

Cosa dire poi della possibilità del Cybertruck di sterzare con tutte le 4 ruote, altra caratteristica che ovviamente non può che fare gola ai guidatori americani. L'unica pecca, se così vogliamo descriverla, il fatto che molto probabilmente, sempre per Rogan, la domanda di Cybertruck sarà ben più ampia rispetto alla richiesta, tenendo conto i pre order non ufficiali sono al momento 1,5 milioni. In ogni caso l'hype alle stelle e anche noi non vediamo l'ora di vedere il pick-up più chiacchierato di tutti i tempi in azione.