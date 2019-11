Joe Bastianich prova la leggendaria Ford GT40 di Le Mans '66 - La Grande Sfida

Per il lancio promozionale di Ford v. Ferrari (distribuito in Italia con il nome Le Mans '66 - La Grande Sfida), l'acclamato conduttore di Masterchef USA e Masterchef Italia Joe Bastianich si è messo al volante della leggendaria Ford GT40, l'auto protagonista della pellicola. Vediamo come è andata.

Come viene spiegato correttamente nella clip, la Ford GT40 ha cambiato per sempre le competizioni endurance diventando l'auto da battere (eppure all'epoca sembrava così imbattibile). Stravincente, la GT40 diede filo da torcere alla testimone dell'italianità nel mondo, sua maestà la Ferrari. Ed è proprio questo l'epico duello che viene raccontata in Le Mans '66 - La Grande Sfida.

Il veicolo che vedete nel video è una GT40 MK1, anno 2011. Eh già, perché si tratta di una replica relativamente recente del modello che vinse la 24 Ore di le Mans per ben quattro anni di fila: 1966, 1967, 1968 e 1969. Il veicolo monta un Ford Roush V8 da 7000 cc e 530 CV. Ovviamente la livrea è l'iconica Gulf del 1969.

Non quella del '66 dunque, ma comunque un pezzo di storia di Ford. E, infatti, proprio recentemente una concessionaria americana ha prodotto e messo in vendita, su licenza ufficiale, una Ford Mustang con livrea Gulf che riprende proprio quella delle competizioni di endurance.

Parlando di repliche della Ford GT40, ce n'è una all'asta.