Jo Ramirez ci crede: 'Alonso può vincere il mondiale di Formula 1 in 2 o 3 anni'

Fernando Alonso è stato senza dubbio una delle più belle sorprese per la gara di apertura del mondiale di Formula 1 2023 in Bahrain. Lo spagnolo, a bordo dell'Aston Martin, è giunto terzo dopo aver avuto la meglio su Mercedes e Ferrari, per un esordio davvero fantastico.

E chissà che l'ex campione del mondo di Formula 1 non possa a breve togliersi qualche soddisfazione, così come ipotizzato da Jo Ramirez, coordinatore per 18 anni presso il team della McLaren al fianco di campionissimi come Lauda, Senna, Prost, Hakkinen e via discorrendo.

“Fernando è stato fantastico e anche Stroll è un grande pilota – ha raccontato parlando con gli spagnoli di As - sono una boccata d'aria fresca per la Formula 1 e un'altra squadra per essere al top combattendo con i tre grandi”.

Sul duello Alonso-Hamilton: “E' stato fantastico, un formidabile duello tra due fenomeni. Fernando lo ha superato, Lewis ha risposto e lo spagnolo ha trovato il modo di sorpassarlo di nuovo in maniera incredibile. Mi è piaciuto. Queste manovre sono ciò che rende grande questo sport”.

Ma Alonso potrebbe mai ambire al titolo mondiale? “Se Aston Martin continua su questa linea e dura altri due o tre anni, può raggiungerlo. La squadra è sulla buona strada. La Red Bull, e soprattutto Helmut Marko, li critica per averli copiati, ma è così che la F1 ha funzionato per molto tempo. Inoltre, Alonso ha un'età magnifica. Quando Alain Prost andò in pensione aveva 41 anni ed era nel fiore degli anni. Ero accanto a lui e ho potuto verificarlo. La stessa cosa sta accadendo ad Alonso. Sta guidando meglio che mai. L'esperienza conta più dell'età”.

Jo Ramirez non esclude una vittoria di Aston Martin già per la stagione in corso: “È possibilissimo. Per come stanno le cose, penso che possa farcela. Ci sarà una gara che non favorirà così tanto la Red Bull, che piova o che ci siano circostanze un po' particolari e lì potranno sfruttare l'occasione perché l'esperienza di Fernando farà la differenza. Lo prevedo e lo auguro ad Alonso, agli amici che ho all'Aston Martin e ai tifosi spagnoli”.

In ogni caso la Red Bull è al momento imbattibile: “Completamente. Se non subiscono battute d'arresto tecniche o incidenti, sì. Sono su un'altra galassia e ora arriva un circuito (Jedda, Arabia Saudita) in cui voleranno. La sua supremazia ci lascerà senza parole. Sono molto veloci nelle curve veloci e andranno molto meglio degli altri. Inoltre, la lotta tra Max e Checo li avvantaggerà ancora di più per continuare a migliorare”. Parole condivise da molti addetti ai lavori fra cui George Russell per cui Red Bull vincerà ogni gara quest'anno.

Chiusura dedicata a Ferrari, che secondo Jo Ramirez dovrebbe essere la seconda forza del campionato: “Sono veloci e con un buon motore ma fanno sempre qualche errore di affidabilità o di strategia. Succede sempre qualcosa, ma se lo risolvono saranno dietro alla Red Bull”. E a proposito di errori, nel Bahrain si è verificata la prima sfuriata di Leclerc verso il muretto box di Ferrari.