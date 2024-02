JLR non offrirà ruote da 24 pollici sui Range Rover: 'Il limite sarà di 23'

L'evoluzione dell'automotive ci ha portato a vedere, produrre e guidare automobili sempre più grandi. Le chiamiamo SUV, o crossover, o addirittura B-SUV e C-SUV, e sono il fetish della maggior parte degli automobilisti moderni. Ma ad aumentare di dimensioni non era soltanto la carrozzeria, anche le ruote. Per queste, però, è stato trovato un limite

In effetti le auto di oggi non possono mica continuare a girare con dei 'piccoli' cerchioni da 20 pollici. Hanno bisogno di qualcosa di più sostanzioso, di più imponente e robusto. Insomma, di qualcosa di più grande. E allora ecco che quel numero ha cominciato, ormai da qualche anno, una scalata che sembrava irrefrenabile. 21 pollici, 22, 23, e poi?

E poi alcune vetture hanno continuato a crescere ancora. Basti pensare alla Chevrolet Silverado EV, l'unica vettura che monta di serie dei cerchioni da 24 pollici; ma stiamo pur sempre parlando di un pick-up, dunque una categoria a sé. Per le auto 'normali', invece, il limite da non superare sembrerebbe essere quello dei 23 pollici, e Land Rover (questo classico Range Rover è diventato elettrico grazie a Lunaz) lo sa bene.

Dunque, la Casa britannica non adotterà delle misure più grandi di quel limite; che al momento viene offerto anche come un optional, per esempio nella Range Rover Sport SV costa circa 8.000 euro (il Range Rover Sport PHEV si sottopone al test dell'alce, ma che fatica). A sottolineare questa visione è stato anche anche Matt Becker, direttore dell'ingegneria dei veicoli di JLR; oltre ad affermare che il materiale migliore per dei cerchi di grandi dimensioni è la fibra di carbonio, ha sottolineato che la sua azienda non andrà oltre la produzione di cerchioni da 23 pollici, quello che sembra essere una sorta di limite naturale. Dunque, gli amanti delle ruote immense devono rassegnarsi...