La nuova JiYue 07 ha la piattaforma della Volvo EX30: farà concorrenza alla Tesla Model 3

Il mercato elettrico è più in fermento che mai, soprattutto quello cinese. Xiaomi ha presentato la sua prima auto elettrica, ZEEKR e NIO hanno lanciato rispettivamente la 007 e la ET9, ora invece è il turno della nuova JiYue 07.

Probabilmente sappiamo già cosa state pensando: ci risiamo, ecco un nuovo marchio elettrico cinese come tanti altri. In realtà questa JiYue 07 ha un asso nella manica: sfrutta la medesima piattaforma elettrica che Volvo usa sulle sue EX90 e EX30, vetture di nuova generazione che hanno le potenzialità per diventare dei best seller (in particolare la EX30). Creato nel 2021, il brand JiYue è figlio della joint venture tra Baidu e Geely, il gruppo che detiene anche Volvo e Polestar.

Pensata per mettere i bastoni tra le ruote alla Tesla Model 3, la nuova JiYue 07 su piattaforma SEA offre batterie da 75 kWh e 100 kWh, l’autonomia però non è ancora stata dichiarata ufficialmente. La vettura farà concorrenza spietata alla berlina di Tesla e alla BYD Han. Il lancio della vettura è previsto a metà 2024, lo stesso periodo in cui presso la Giga Shanghai di Tesla verrà costruita la nuova Tesla Model Y Juniper, l’aggiornamento che rimette il SUV in linea con la Model 3.

Ricordiamo che la 07 non è la prima auto di JiYue, che lo scorso ottobre ha presentato la 01, un SUV dotato della suite di Guida Autonoma Apollo che arriva al Livello 4 (una guida autonoma quasi totale che non richiede l’intervento umano). Viene venduta con batterie da 71,4 kWh e 100 kWh, la sua autonomia può andare da 550 km CLTC a 720 km CLTC.