JiYue 01 ROBOCAR, la prima auto al mondo con guida autonoma di livello 4

Dopo avervi parlato della city car cinese cabrio più economica del mondo, dalle parti di Geely e Baidu è stato lanciato un nuovo veicolo elettrico autonomo, il ROBOCAR 01. Questo veicolo è il primo mezzo consumer al mondo ad essere dotato della suite completa di soluzioni di guida autonoma di livello 4.

Questo veicolo elettrico autonomo è basato sulla Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely ed è disponibile con due diverse opzioni di batteria: una da 71,4 kWh con un'autonomia di 550 km e un'altra da 100 kWh che offre un'autonomia di 720 km con il ciclo di guida CLTC. Inoltre, può ricaricarsi dal 10% all'80% in meno di 30 minuti grazie a un caricabatterie rapido CC.

Il veicolo è equipaggiato con il chip di guida autonoma NVIDIA DRIVE Orin e un'architettura di guida con 11 telecamere HD, 12 radar a ultrasuoni e radar a onde da 5 millimetri. Questa configurazione supporta la funzionalità ROBO Drive Max del veicolo, che offre un abbonamento mensile per assistenza alla navigazione Point to Point (PPA), permettendo manovre autonome come il cambio di corsia, sorpassi, uscite ed entrate dalle autostrade, evitamento di ostacoli su più corsie, riconoscimento di strisce pedonali e semafori, dando la precedenza ai pedoni, e l'evitamento di veicoli non motorizzati. Nel mentre la California ha stoppato il servizio Cruise per i taxi a guida autonoma a causa dei troppi incidenti.

Il gruppo propulsore del ROBOCAR 01 offre configurazioni a motore singolo e doppio, con potenze di 200 kW o 400 kW e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Ciò che rende il 01 ROBOCAR davvero speciale è l'utilizzo del chip della cabina di pilotaggio del veicolo intelligente 8295 di Qualcomm, alimentando l'intelligenza artificiale del veicolo, conosciuta come SIMO, che offre una velocità di riconoscimento vocale eccezionalmente veloce e integra interazioni multimodali, tra cui voce, gesti e segnali visivi, per migliorare la personalizzazione per gli utenti.