Jinpeng XY, arriva in Italia un nuovo quadriciclo elettrico cinese: 100km di autonomia

Dopo aver provato il rivoluzionario Swapa ZIP, quadriciclo elettrico full optional, un'altra mini car green è pronta a sbarcare sul mercato. Stiamo parlando precisamente della Jinpeng XY, auto che, come facilmente intuibile dal nome, viene prodotta in Cina.

Si tratta di un classico quadriciclo dalle dimensioni mignon pensato per un pubblico giovane, visto che si può guidare dai 16 anni in su, ma anche per chi utilizza l'auto prevalentemente in città o in Paese.

Secondo le ultime indiscrezioni la Jinpeng XY debutterà in Italia indicativamente durante la prossima estate, quindi fra giugno e settembre, e il prezzo è al momento sconosciuto. Se però spulciamo un po' online possiamo incappare in qualche sito dove sia possibile acquistare lo stesso quadriciclo al prezzo di 4.000 dollari nel caso in cui se ne compri fra le 5 e le 9 unità. Insomma, 20mila dollari per 5 quadricicli, di conseguenza è probabile che una volta arrivato in Italia il prezzo possa lievitare fino a 7mila euro se non 9mila, il prezzo attuale della Fiat Topolino, presentata in diretta streaming lo scorso luglio.

La Jinpeng XY è distribuita dal marchio Desner e prevede quattro posti e quattro allestimenti, leggasi City, City E-CCO, Long range e Long range E-CCO, con l’ultimo che secondo l'azienda grantirà “lo stesso comfort che avremmo su di un’auto grande”.

In merito invece all'autonomia, il quadriciclo elettrico cinese dovrebbe garantire con una ricarica 100 chilometri, anche se le specifiche sulla batteria, che sarà agli ioni di litio, per il momento restano sconosciute.

Ci sarà anche un bagagliaio mentre gli interni saranno impreziositi con un sistema multimediale touch e comandi vocali, modalità di guida dedicate e climatizzatore. Spazio anche a luci al LED e specchietti retrovisori ripiegabili. “Tutta la gamma Jinpeng XY – precisa Desner – sarà presto disponibile nella rete di concessionarie Italiane specializzate. Avrà anche una rete preferenziale di assistenza dedicata per ridurre al minimo i tempi di manutenzione e riparazione. Tutte le versioni aderiscono agli incentivi ecologici nazionali”. La vettura sarà disponibile in 5 diverse colorazioni.

