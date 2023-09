Jimmy Butler, 138 euro per fare il pieno alla Bugatti: 'Basta, ora passo all'elettrico!'

Il caro carburanti sta affliggendo ormai da un paio d'anni gli automobilisti di tutto il mondo, a cominciare dal nostro Paese. Basti pensare che in Italia fare un pieno di benzina costa 11 euro in più rispetto alle media europea: ma non solo i poveri a “piangere”.

Anche Jimmy Butler, star NBA dei Miami Heat, con un patrimonio netto stimato in circa 80 milioni di dollari, e una collezione d'auto da far invidia ai più, si è lamentato del costo del carburante.

Attraverso i social ha pubblicato un video, che trovate qui sotto, in cui ha fatto notare il prezzo del pieno della sua vettura, ben 145 dollari, al cambio circa 138 euro, per riempire il serbatoio della sua Bugatti.

"Questa è una fot*uta rapina in autostrada – scherza Butler nel filmato - pensi che se andassi lì e dicessi loro che ho messo il carburante sbagliato mi darebbero un rimborso? È pazzesco”, quindi Butlet ironizza: “Sto pensando di passare all'elettrico”.

Il video è stato pubblicato su X, ex Twitter, dal giornalista sportivo Brady Hawk, che sottolinea come anche Jimmy Butler sia quindi umano, lamentandosi per il caro benzina. A seguito della diffusione del filmato in questione è emerso anche un giallo, visto che in un'immagine precedente sembra che Butler guidi una Rolls Royce, mentre lui menziona specificatamente la Bugatti (è proprietario di una splendida Chiron), una delle sue tante auto possedute: che si sia confuso?

Difficile dirlo, fatto sta che il video del cestista NBA è divenuto virale e ha fatto il giro del web in breve tempo, finendo anche in Italia. Qualcuno non esclude che alla fine Butler abbia voluto in qualche modo “trollare” i telespettatori, nominando appunto il nome Bugatti, conoscio che stesse guidando una “doppia R”.

Mistero, in ogni caso spendere 145 dollari per un milionario come lui è ovviamente cosa da niente, diverso invece il peso del rifornimento sul bilancio di numerosi italiani. Il governo ha approvato il bonus benzina da 80 euro per 1,3 milioni di famiglie, ma bisognerà capire se la misura sarà sufficiente o meno. Qui sotto il video di Butler.