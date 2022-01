JiDU Robocar: l'auto con Guida Autonoma di Livello 4 è in arrivo

Se nel mondo occidentale abbiamo Google come azienda di riferimento in campo tech, in Cina esiste Baidu, del resto sappiamo come nel Paese i prodotti di Big G siano vietati - assieme ai servizi di Facebook e molto altro. Ebbene Baidu, proprio come Google, ha interesse nel creare auto robotizzate a Guida Autonoma ed ecco il nuovo brand JiDU.

Sotto questo brand la società ha intenzione di lanciare, nel 2023, una Robocar a Guida Autonoma che sarà mostrata al Salone di Pechino il prossimo mese di aprile. Per ora non sappiamo molto su questo prodotto, del resto il teaser rilasciato dall'azienda lascia molto all'immaginazione e poco alla sostanza, di sicuro l'impronta del video è alquanto futuristica e l'auto sarà piena zeppa di sensori, del resto parliamo di un livello di autonomia molto alto.

JiDU dovrebbe raggiungere il Livello 4 di Guida Autonoma (cosa cambia dal Livello 1 al 5), ovvero la vettura è in grado di sterzare, accelerare e frenare da sola anche in ambito cittadino, con il conducente che può però prendere i comandi in caso di necessità. Non vediamo l'ora di saperne di più sul progetto, nel frattempo ricordiamo che JiDU dovrà fare attenzione alla concorrenza interna della Guida Autonoma Cittadina di XPeng.