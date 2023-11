Jiangling Bronco, clone cinese del fuoristrada Ford che costa la metà: arriverà nel 2024

Il clone cinese del Ford Bronco è realtà. L'azienda americana ha stretto una joint venture con i cinesi di Jiangling Motor per realizzare appunto nel gigante asiatico la copia identica del mitico fuoristrada, ma ad un prezzo decisamente differente.

Il fuoristrada è stato avvistato negli scorsi giorni in Cina in vista poi di un lancio sul mercato che avverrà la prossima primavera, e la produzione è scattata dopo l'ufficializzazione della partnership avvenuta a settembre.

Di fatto il Bronco verrà assemblato in Cina e avrà il motore della Changan-Ford da 2,3 litri, quindi non il 2,7 litri V6 montato sulla versione Made in Usa della stessa vettura. Esteticamente i due modelli sono praticamente identici ad eccezione della griglia anteriore dove vi si trova la scritta Ford e non Bronco, nome quest'ultimo che non è molto conosciuto in Cina.

Sul retro, invece, vi si trova il badge Jiangling-Ford che fa appunto capire che il veicolo è prodotto dalla JMC-Ford JV. Dagli spy shot pubblicati online si evincono gli pneumatici R17 AT di Goodyear, il tetto rigido, i passaruota identici al modello americano, così come i paraurti robusti e l'altezza dal suolo.

A livello di dimensioni il Ford Bronco, vettura che in Italia costa 40mila euro in più rispetto agli USA. sarà leggermente diverso rispetto alla versione a stelle e strisce, visto che misurerà 4800/2070/1990 mm con un passo di 2950 mm, quindi più corto del Bronco americano, ma più largo e più alto.

Dalle foto circolanti sono emersi anche gli interni del Ford Bronco cinese, che rimane in linea con la versione americana: vi si trova infatti lo stesso selettore del cambio, un touchscreen di grandi dimensioni, il volante a tre razze e il portabicchieri.

Infine, per quanto riguarda il motore, monterà un Changan-Ford da 2,3 litri con 275 cavalli di potenza e 455 Nm di coppia. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 300.000 yuan, circa 38mila euro, di fatto meno della metà del prezzo del Ford Bronco originale.

Prima di congedarci volevamo ricordarvi un altro clone Made in China, leggasi il Mini Ford Bronco EV a firma Baojun Yep dal prezzo stracciato.