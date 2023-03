Jetour Traveller: il clone cinese del Land Rover Defender che costa solo 20mila euro

C'è un “clone” cinese della Land Rover Defender ed è la Traveller, fuoristrada commercializzato dalla casa automobilistica Jetour (brand del gruppo Chery). Parliamo di “clone” in quanto le somiglianze estetiche fra le due vetture sono davvero impressionanti: ma il prezzo è molto differente.

Per acquistare la Traveller Jetour, bastano infatti circa 20mila euro, ma stiamo parlando ovviamente del mercato cinese visto che al momento l'azienda non vende auto nel Vecchio Continente. Nulla a che vedere con i 62mila euro circa necessari per acquistare il Defender in Italia.

Il fuoristrada si rivolge ai clienti più giovani, ed esteticamente il team guidato dall'ex Porsche, Hakan Saracoglu, si ispira anche al Ford Bronco, un fuoristrada decisamente “muscoloso”. Due le versioni previste, quella a cinque posti e quella a 7 posti che sarà però più lunga, mentre a livello di motori non troveremo un propulsore elettrico, bensì un benzina 1.6 turbo con cambio a doppia frizione a 7 marce, oltre ad un 2.0 turbo con tanto di cambio automatico da 8 rapporti. Prevista anche la versione ibrida plug-in caratterizzata da un 1.5 turbo e un propulsore elettrico.

Tutte i modelli avranno inoltre la trazione integrale ma non sono state rese note le potenze ufficiali. All'interno troveremo un sacco di tecnologia, a cominciare da un vistoso schermo posizionato in orizzontale in posizione centrale, un display touchscreen per l'infotainment della vettura. Dalle immagini sembrerebbe intravedersi anche uno schermo dinanzi al posto del passeggero, mentre sicuramente troveremo un altro schermo nel posto di guida.

Un fuoristrada molto interessante, anche se sicuramente ispirato alla concorrenza, che dimostra per l'ennesima volta quanto i cinesi stiano facendo un ottimo lavoro nel mondo delle automobili negli ultimi anni. Un chiaro esempio è l'Hongqi E202, vettura che in 5 minuti ricarica 300km di autonomia. Che dire poi della BYD, che secondo Murgier è avanti anni luce su Tesla.