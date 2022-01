Jetour T-X Concept, il fuoristrada ibrido che unisce Ford Bronco e Land Rover Defender

Durante un evento dedicato tenutosi a Fuzhou, in Cina, Jetour ha tolto i veli dal T-X Concept, un prototipo di fuoristrada pulg-in hybrid che annuncia una serie di SUV, denominata TX, che il costruttore dovrebbe rilasciare in un prossimo futuro. Il design è accattivante, ma chiaramente ispirato ai grandi del settore.

Basta una rapida occhiata per accorgersi subito che il frontale sembra preso in prestito dal Ford Bronco (a proposito, guardate questi render di un ipotetico Ford Bronco Van), mentre la vista laterale sembra la copia carbone del Land Rover Defender. L’originalità del design non sarà il suo forte, ma il risultato di questo mashup funziona eccome. La carrozzeria in tinta grigia con elementi neri fa contrasto con alcuni dettagli colorati di giallo fluo, mentre i montanti sono verniciati di nero per alleggerire l’impatto visivo del mezzo.

Sul frontale ci sono LED a profusione, a partire dai gruppi ottici composti da più elementi rettangolari, a cui si aggiungono gli elementi quadrati del paraurti e la striscia LED supplementare inglobata nel portapacchi del tetto. Inoltre sulla griglia è presente il nome Jetour retroilluminato, che riporta alla mente il Dacia Bigster con cui la casa rumena ha mostrato la sua nuova brand identity.

Il modello in esposizione aveva vetri completamente oscurati, il che fa pensare che si trattasse di un prototipo destinato alla sola esposizione e privo di interni, ma si conoscono già alcuni dettagli interessanti. Il SUV si baserà infatti sull’architettura Kunlun sviluppata di recente da Chery Automobile, e adotterà un powertrain plug-in hybrid denominata “kunpeng”, che dovrebbe garantire circa 1000 km di autonomia con un consumo medio di 1.0 l/100 km. Inoltre avrà sospensioni adattive e tutto ciò che serve per affrontare la guida in fuoristrada, come il blocco dei differenziali.

Il T-X è soltanto un concept per il momento, ma se Jetour darà vita alla serie T per i SUV, la produzione di un ipotetico TX dovrebbe partire dal 2023, con un prezzo compreso tra 20.000 euro a poco più di 40.000 euro.