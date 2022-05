Avete mai visto un Jet trasformato in Limousine? È in vendita a più di 3,5 milioni di euro

Il mondo dell’automobile è in grado di stupire, e la maggior parte delle volte non lo fa grazie alle hypercar e ai loro numeri fuori di testa, bensì attraverso alcuni progetti apparentemente senza senso, ma in grado di lasciarti letteralmente a bocca aperta. Qualcuno ha trasformato un Jet in una limousine ad esempio, ora in vendita.

È conosciuto come “Limojet” e prima di diventare un’auto era un aereo Learjet 35, che nel 2000 ha smesso di volare ed è stato trasformato nella limousine che vedere nella galleria qui sotto. Il suo look è stato pensato da Dan Harris e ha poi preso vito grazie a Frank e Joanne DeAngelo di Exotic Coach Limousines, che hanno impiegato oltre 40.000 ore di lavoro per portare a termine il progetto “Limojet”, che ha richiesto un totale di 12 anni per volgere al termine.

A guardare le immagini sembra che il veicoli poggi su delle ruote piccolissime, ma in realtà si tratta di cerchioni da 28 pollici, che sorreggono una struttura in acciaio realizzata su misura che funge da telaio e da supporto alla fusoliera del jet. All’interno invece ci sono tutti i comfort che ci si aspettano in una limousine, ma con tanto spazio in più per gli occupanti, mentre la “cabina di pilotaggio” non ha più nulla di aeronautico, ma presenta invece un classico volante dietro alla quale si estende un cruscotto degno di un’utilitaria di qualche anno fa.

Questo bizzarro veicolo al momento si trova in una concessionaria Mitsubishi di Chicago, in attesa di un proprietario che abbia lo spazio per accoglierlo e soprattutto che sia disposto a spendere 3,8 milioni di dollari, circa 3,6 milioni di euro.

