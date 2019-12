Jeremy Clarskon 'si sente minacciato da Greta Thunberg', lo afferma James May

L'attuale presentatore dello show motoristico The Grand Tour Jeremy Clarkson non nutre sentimenti positivi verso la giovane attivista svedese Greta Thunberg, di recente eletta a Person of the Year dal Times. Secondo lui la ragazza avrebbe "ucciso i programmi TV dedicati ai motori".

Opinione non molto differente quella del suo co-presentatore Richard Hammond:"Odio ammetterlo ma penso che Jeremy abbia ragione. I giovani di oggi non hanno interesse nelle auto." James May, che completa il terzetto televisivo, è però di parere diverso sulla questione. Ad un sito di news sull'intrattenimento ha rivelato che, riguardo Greta, Jeremy Clarkson "si sente minacciato, o qualcosa del genere", andando poi a spiegare che dai tempi di Top Gear l'interesse verso questo tipo di show non sarebbe affatto diminuito.

Parlando di sostenibilità ha continuato affermando che nelle città europee le auto sono troppo costose, infine aggiungendo:"sono difficili da amministrare, ed è arduo trovare un posto dove metterle, per non parlare delle orribili assicurazioni. Al momento abbiamo Uber, e il trasporto pubblico effettivamente è molto buono in posti come Londra. Non è che i giovani non siano interessati nelle auto, si tratta del fatto che non hanno bisogno di esserne interessati."

Interessante la discussione all'interno dello storico trio, ma vi ricordiamo che è stato appena reso disponibile un nuovo episodio del loro show su Amazon Prime Video, intitolato The Grand Tour Season 4: Seamen. Questo li vedrà destreggiarsi (come al solito, maldestramente) tra alcune imbarcazioni lanciate ad alta velocità sulle acque del fiume Mekong, in Vietnam. Il resto lasciamo a voi scoprirlo.

Di recente James May si è invece dato alla "presentazione" dei suoi acquisti automobilistici green. Prima si è regalato una Tesla Model S, e poi una misteriosa vettura a idrogeno. Date un'occhiata voi stessi e scoprite il motivo dietro ai suoi, non certo economici, acquisti.