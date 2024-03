Jeremy Clarkson vs auto elettriche: 'Autonomia mai veritiera, il futuro? Il benzina'

Jeremy Clarkson e l'auto elettrica, un matrimonio che proprio non s'ha da fare, due rette parallele che corrono dritte e che non si incontreranno mai, due mondi completamente opposti.

Il noto giornalista e conduttore inglese, storico volto di Top Gear prima e The Grand Tour poi, è tornato a parlare delle vetture a zero emissioni, e ancora una volta ha sganciato bordate. Attraverso il suo editoriale per il Sun, uno dei tanti giornali per cui scrive, Jeremy Clarkson, di recente visto al Gp del Bahrain, ha scritto: “Questa settimana ci è stato detto che le auto elettriche non viaggiano così lontano con una singola carica come i loro produttori vorrebbero farci credere”, molto probabilmente riferendosi al test eseguito da AutoExpress al termine del quale la Jeep Avenger è stata rimandata e la MG4 promossa.

“E in un'altra notizia sorprendente – ha continuato Clarkson in maniera ovviamente ironica - abbiamo appreso che le salsicce vegane non sono buone come le salsicce di maiale, che le patate al forno al microonde non sono buone come quelle cotte al forno e che solo perché qualcuno modifichi una foto di famiglia con Photoshop, non significa necessariamente che sia stati sostituito da un alieno spaziale”.

Il giornalista inglese, tornando sulle auto a zero emissioni, ha quindi aggiunto: “Sappiamo fin dal primo giorno che, sebbene queste auto elettriche possano percorrere 100 miglia con una carica, di solito non lo fanno. A meno che non sia una giornata calda, acceleri molto lentamente e non superi mai i 28 mph. Se guidi normalmente, probabilmente percorrerai 66 miglia”.

Ma non finisce qui, perchè il conduttore di The Grand Tour ce ne ha anche per le stazioni di ricarica: “E poi, se riesci a trovare una stazione di ricarica che non sia rotta e che sia adatta alla tua particolare auto, dovrai aspettare 17 ore perché tutti quelli davanti a te in coda consumano un pasto di quattro portate mentre aspettando che le loro auto si ricarichino”. Il collega conclude la sua disamina così: “La benzina è il futuro”.

