Jeremy Clarkson: 'L'unico modo per viaggiare a zero emissioni? Restare a casa'

Jeremy Clarkson è stato protagonista di una disavventura in quel di Londra, un viaggio della passione che ha obbligato il noto giornalista inglese ad avere un ritardo di circa un'ora rispetto all'appuntamento.

“Martedì – scrive sul Sun Jeremy Clarkson, pronto a dire addio a The Grand Tour - dovevo registrare una voce fuori campo per la prossima serie di Clarkson's Farm, il che significava che dovevo essere a Londra, a 70 miglia di distanza, alle 11 di mattina. Sono partito alle 8.30 e, complice i lavori sulla A40, che dureranno diversi anni, sono arrivato con un'ora di ritardo”.

Il buon Clarkson aveva quindi un appuntamento successivo a Notting Hill, “A 5 chilometri di distanza. Per arrivarci ci è voluto più di un'ora”. Giovedì il conduttore doveva tornare a Londra, ma memore dell'avvenuta di 48 ore prima ha deciso di prendere il treno: “Ma quando sono arrivato alla stazione locale, ho capito subito che qualcosa non andava. Perché il parcheggio era vuoto. Sì, i macchinisti erano in sciopero. Un fatto menzionato solo in un oscuro sottomenu sul sito della GWR. Ho quindi dovuto prendere un taxi fino alla stazione di Oxford, dove sono salito a bordo di un qualcosa del XIX secolo: non aveva spazio per le gambe, si fermava in villaggi che non erano più su una mappa dai tempi di Edoardo il Confessore e, a poco a poco, abbiamo raccolto tutti nel sud-est dell'Inghilterra. Era così affollato che per evitare il soffocamento la signora accanto a me mi ha suggerito di sincronizzare il respiro”.

Ma non finisce qui, perchè ci sono stati problemi anche alla linea ferroviaria londinese: “Alcune persone sono rimaste bloccate sottoterra per tre ore perché un quadro elettrico è andato in cortocircuito e la stazione di Paddington è stata chiusa, il che significava che non potevi arrivare a Heathrow”.

Secondo Jeremy Clarkson, che di recente aveva detto di preferire i cavalli alle e-bike: “Le cose non possono andare così male per caso. Quindi qualcuno deve farlo apposta. Paghi metà del tuo stipendio annuale per guidare fino a Londra e cosa ottieni in cambio? Semafori verdi per così poco tempo, ci vuole una Bugatti Veyron per sfruttare il momento, piste ciclabili che nessuno usa quando piove e un cartello 'strada chiusa' ad ogni angolo. E quando qualcosa va storto, non c’è il senso di urgenza di ripararlo”.

Quindi Clarkson conclude eloquente: “Forse qualcuno ha capito che l’unico modo per raggiungere l’obiettivo zero emissioni è rendere i viaggi così insopportabili da spingerci tutti di scegliere di restare a casa”.