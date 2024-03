Jeremy Clarkson: 'Top Gear? Era uno show dell'uomo, ecco perchè piaceva alle donne'

Jeremy Clarkson è tornato a parlare della sua esperienza al timone di Top Gear, lo show motoristico più bello di tutti i tempi, in onda per anni sulla BBC e condotto dal “trio di Moschettieri”.

Attraverso il suo editoriale per il Times il buon Clarkson, che ha recentemente detto addio a The Grand Tour, ha spiegato che Top Gear, a differenza di quanto pensasse l'opinione pubblica, non è mai stato uno show di auto, se mai, un modo per capire meglio l'uomo, o meglio, la sua mente.

“Quando lo conducevo – scrive Clarkson sul tabloid britannico - la gente lo descriveva come uno show automobilistico. E ogni volta che hanno provato a rifarlo, hanno cercato persone a cui piacevano le auto. Ma non è mai stato uno spettacolo automobilistico. Come ha detto una volta il suo produttore, quando gli è stato chiesto perché così tante donne lo seguivano lui ha risposto: 'Perché dà loro uno sguardo sulla mente di un uomo, dove, diciamocelo, non succede mai nulla'”.

Grazie a Top Gear, quindi, il gentil sesso poteva comprendere l'uomo come mai fatto prima secondo Clarkson, che poi aggiunge: “Questa descrizione riassume perfettamente Top Gear e, più recentemente anche The Grand Tour”, aggiungendo che: “Abbiamo passato 25 anni a darci da fare senza fare nulla di importante. Possiamo guidare un'auto sui binari del treno? Possiamo guidare fino al Polo Nord? Si può giocare a calcio in macchina? Queste erano cose virili di cui discutere. Cose inutili. Cose stupide. Cose pericolose”.

Per Clarkson è stato una sorta di anticipo dei social, video divertenti, leggeri e per certi versi “inutili”, un po' come un reel dove si vede un ragazzo che cerca di fare canestro in un bicchiere di carta con una pallina giocando a Birra pong.

Clarkson ha parlato anche di The Grand Tour – Sand Job, penultima puntata dello show di Prime, durante il quale i “tre” sono stati costretti ad affrontare il deserto del Sahara, attraversando la Mauritania nell'Africa occidentale e seguendo il percorso della vecchia Parigi-Dakar.

“Nel cuore della notte c'erano ancora 38 gradi – ricorda Jeremy Clarkson - faceva così caldo che è stato sconcertante”. Parlando con l'Evening Standard ha aggiunto: “Il caldo ti dà problemi alla testa, e sicuramente ti dà problemi alla vescica, che sembra essere in grado di assorbire un litro d'acqua all'ora e non esce da nessuna parte. E quando finalmente esce ha il colore e la consistenza di una ringhiera per scale”.