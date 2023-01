Jeremy Clarkson licenziato da Amazon? Paragonò Meghan Markle a Cersei di Game of Thrones

Jeremy Clarkson, popolare presentatore della BBC con Top Gear, e in seguito di Amazon con The Grand Tour, sarebbe stato fatto fuori dalla piattaforma streaming di Jeff Bezos. Tutta colpa di alcune sue dichiarazioni rilasciate settimane fa nei confronti di Meghan Markle, moglie del principe Harry.

Nonostante il conduttore inglese sia da sempre considerato amatissimo, al punto che la popolarità di Jeremy Clarkson aveva superato quella di Steve McQueen, l'azienda avrebbe deciso di farlo fuori come riferisce Collider, di conseguenza il famoso personaggio britannico sarà protagonista della quarta stagione di TGT, già girata negli scorsi mesi insieme ai colleghi James May e Richard Hammond, così come della terza stagione di Clarkson's Farm, dopo di che non lavorerà più con Amazon.

Al momento non vi è ancora un annuncio ufficiale, ma lo scorso 16 gennaio si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa proprio per promuovere la nuova stagione di Clarkson's Farm, che però è stata annullata senza un reale motivo. Come detto sopra, tutta colpa di alcuni suoi commenti nei confronti di Meghan Markle risalenti allo scorso mese di dicembre, precisamente alla rubrica che cura sul Sun pubblicata il 16 dicembre: “La odio – aveva scritto - non come odio Nicola Sturgeon o Rose West. La odio a livello cellulare. Di notte non riesco a dormire mentre giaccio digrignando i denti e sogno il giorno in cui verrà costretta a camminare nuda per le strade di ogni città della Gran Bretagna mentre la folla canta “Vergogna!” e le lanciano grumi di escrementi”.

Clarkson l'aveva quindi paragonata a Cersei, la regina cattiva del Trono di Spade, parole che erano state commentate successivamente dal principe Harry in tal modo: “trattamento spaventoso, offensivo e crudele di mia moglie. Questo in quanto esso incoraggia altre persone nel Regno Unito e in tutto il mondo, soprattutto uomini, a pensare che sia accettabile trattare le donne in questo modo”.

In seguito Clarkson si era scusato pubblicamente via Instagram, inviando anche un'email personale ai coniugi, ma evidentemente ad Amazon tale comportamento non è affatto piaciuto. Jeremy Clarkson, che recentemente aveva ritrovato la sua Lancia Beta, non è nuovo a scandali di questo tipo visto che nel 2015 era stato fatto fuori dalla BBC dopo aver dato un pugno ad uno dei produttori di Top Gear durante un litigio.