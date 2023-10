Jeremy Clarkson scherza sulla multa di Ecclestone: 'Gli restano solo 2 mld di sterline'

E' di pochi giorni fa la notizia della multa record rifilata all'ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone. Il ricchissimo manager britannico sarà costretto a pagare circa 700 milioni di euro al Ministero del Tesoro britannico, colpevole di aver nascosto un trust alle autorità di Singapore.

Nel contempo è stato condannato a 17 mesi di carcere, pena sospesa. Insomma, una condanna pecuniaria che al 99 per cento delle persone sulla faccia della terra farebbe venire una crisi di panico: come faccio a ripagare 700 milioni di euro?

Nessun problema però per il buon Bernie il cui patrimonio, secondo quanto riferisce Forbes, equivale a circa 2,8 miliardi di euro, una fortuna accumulata nel corso degli anni anche grazie alla Formula 1.

La notizia deve essere giunta anche a Jeremy Clarkson, che dopo aver detto di preferire i cavalli alle e-bike, ha deciso di commentare la multa ad Ecclestone e lo ha fatto con il suo stile inconfondibile, in maniera decisamente irriverente.

Il conduttore ex di Top Gear, oggi a The Grand Tour, attraverso la sua rubrica sul quotidiano Sun, ha scritto: "Stai avendo una brutta giornata? Beh, potrebbe andare peggio. L'ex capo della F1, Bernie Ecclestone, è appena stato multato con 700 milioni di euro per irregolarità fiscali. Si tratta quasi certamente della multa più grande mai inflitta a una persona – conclude - e di conseguenza il povero uomo è rimasto con i suoi ultimi 2 miliardi di euro".

Clarkson ha ironizzato sull'immensa fortuna di Ecclestone, anche se in ogni caso, 700 milioni di euro non sono affatto pochi anche per una persona con una riserva aurea quasi infinita come appunto l'ex numero uno della Formula 1.

L'ex patron del circus aveva fatto parlare di se lo scorso mese di marzo, quando, in un'intervista poi smentita, Ecclestone disse che l'unico pilota con 7 titoli era Michael Schumacher alludendo al caos che avvenne durante il Gp di Singapore del 2008, il famoso crash gate che di recente ha spinto Felipe Massa a muoversi legalmente per ottenere il mondiale che secondo lui gli spetta.