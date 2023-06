Jeremy Clarkson: 'Salvini vuole ergastolo patente? Tanto in Italia non applicano le leggi'

Ancora una volta torniamo a parlare di Jeremy Clarkson e delle irriverenti dichiarazioni del giornalista e conduttore britannico. Questa volta l'esperto di motori ha canzonato l'Italia e il suo governo, colpevole di non applicare le leggi.

Dopo aver puntato il dito contro le auto elettriche, definite troppo pesanti, Jeremy Clarkson ha parlato dell'Italia, prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni del ministro Salvini, pronto ad introdurre l'ergastolo della patente.

Di recente il ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha annunciato una vera e propria rivoluzione del codice della strada, introducendo pene più severe per i trasgressori, nonché una regolamentazione di monopattini e biciclette: “Il contrasto a chi ha assunto sostanze stupefacenti con il cosiddetto ergastolo della patente – un passaggio delle parole del leader leghista durante un Question Time alla Camera - ci sono anche altre soluzioni come l'alcol lock che impedisce di far partire la macchina in caso di ebrezza. Ci sono allo studio altre misure come quella che prevede la sospensione della partente di guida per le sistematiche violazioni del Codice stradale”.

Dichiarazioni che sono state commentate così dal buon Clarkson: “Il governo italiano – scrive nel suo consueto editoriale per il tabloid britannico Sun - ha deciso di fare qualcosa per la sicurezza stradale. Secondo una proposta di legge, le biciclette e gli scooter elettrici potrebbero essere dotati di targhe per rintracciare i proprietari e multarli in caso di infrazione. E gli automobilisti perderanno la patente a vita se saranno sorpresi a guidare sotto l'effetto di droghe”.

Clarkson ha quindi replicato in maniera eloquente “Hmmm”, per poi aggiungere, citando un suo amico italiano docente di sociologia a Roma: “In Italia puoi avere tutte le leggi che vuoi. Purché non vengano applicate”. La speranza, ovviamente, è che l'introduzione del nuovo codice della strada porti a leggi chiare e soprattutto che vengano applicate contrastando i trasgressori.