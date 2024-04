Jeremy Clarkson e il ritorno di Sainz dopo l'appendice: 'Un eroe? Non credo, vi spiego...'

E' passata poco più di una settimana dalla vittoria di Carlos Sainz a Melbourne, il successo della Ferrari SF-24 in Australia, con tanto di doppietta, visto il secondo posto di Charles Leclerc.

Un successo che ha decisamente sorpreso sia perchè la Rossa è riuscita a battere la Red Bull, anche se Max Verstappen, che diventerà il pilota più forte di tutti i tempi, si è ritirato, sia perchè giunto dopo che lo stesso Sainz aveva subito soltanto pochi giorni prima un'operazione per l'appendicite.

Sia chiaro, è un intervento di chirurgico di routine e ogni giorno se ne praticano migliaia, ma comunque trattasi sempre di operazione che solitamente richiede un periodo di riposo seppur breve. Una vicenda che ha sorpreso anche Jeremy Clarkson, che attraverso le colonne del Sun ha commentato: “Solo pochi giorni dopo l'asportazione dell'appendice, il pilota della scuderia Ferrari di Formula 1, Carlos Sainz, è volato in Australia è salito sulla sua macchina e ha vinto la gara. Naturalmente – prosegue il conduttore di The Grand Tour - molte persone hanno visto tutto ciò come una dimostrazione eroica di determinazione e coraggio”.

Ma Clarkson storce un po' il naso: “Mi domando però... Continuiamo a sentirci dire che queste auto di F1 sono aerei da combattimento stradali. Che sono un'orgia vulcanica di rumore e forza G. E che devi essere sovrumano per controllarne uno. Ma davvero? Lo chiedo solo perché Carlos, nella foto in ospedale, stava chiaramente vivendo un disagio poco prima della gara, per poi cavarsela alla grande guidando per quasi due ore in macchina”.

Quindi l'ex volto di Top Gear conclude dicendo: “Il che mi porta a credere che oggigiorno avvicinarsi a una vettura di Formula 1 sia in realtà più difficile che guidarla”. Per Clarkson, quindi, guidare una monoposto di oggi non è una mission impossibile come vorrebbero farci credere, ne tanto meno nulla di paragonabile alle imprese di piloti di 30/40/50 anni fa: sarà davvero così? Fateci sapere se anche voi la pensate come il giornalista inglese o meno.

Su Tester di batteria AUTDER - Voltmetro digitale 12V 24V e analizz è uno dei più venduti di oggi.