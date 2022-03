Jeremy Clarkson e Richard Hammond dimostrano che derapare è difficile: il video

Dopo avere visto James May nell’officina di Richard Hammond, torniamo ancora una volta dai protagonisti di The Grand Tour e Top Gear per rivedere una breve clip che mostra Jeremy Clarkson e Hammond in difficoltà con le derapate, illustrataci proprio dal nostro caro amico “Capitan Lento”.

Sul canale YouTube di The Grand Tour, infatti, pochi giorni fa è stato pubblicato un nuovo, breve filmato presentatoci da James May – estratto da alcune puntate della serie firmata Amazon - che dimostra come Richard Hammond si sia trovato in difficoltà nel tentativo di derapare con una Fiat 124 Spider Abarth. Segue subito dopo il tentativo di Jeremy Clarkson a bordo della Porsche 911 GT3 che, però, finisce per completare un testacoda anziché mostrare al pubblico una bella derapata.

Il susseguirsi di clip che ci viene mostrato dal trio inglese, estratte tutte dai “bloopers” (ovvero dalle scene tagliate) degli storici episodi di The Grand Tour ci propone poi anche Ford Mustang e Lexus, sempre difficili da gestire per Jeremy Clarkson e Richard Hammond. Insomma, se siete affezionati alla serie TV o semplicemente all’iconica formazione britannica, questo piccolo video è davvero imperdibile e vi strapperà qualche risata.

Ricordiamo, a loro proposito, che lo scorso dicembre Richard Hammond ha creato delle ringhiere con pezzi autentici di Mini.