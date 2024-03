Jeremy Clarkson prova la Porsche Cayenne S: 'Ho quasi avuto un infarto'

Ha quasi avuto un infarto Jeremy Clarkson provando la Porsche Cayenne S, la cui versione ibrida è stata svelata lo scorso settembre. Recensendo il SUV tedesco per The Australian, il giornalista e conduttore tv ha raccontato la sua esperienza con i sistemi di “allarme” della stessa vettura.

“Durante il mio primo giorno con la Porsche Cayenne S – spiega - sono salito a bordo, ho avviato il motore, ho inserito la retromarcia e ho quasi avuto un infarto. Dagli altoparlanti nascosti sparsi in tutta la macchina provenivano segnali acustici e sirene”.

Semplicemente, aggiunge lo stesso conduttore, si trattava dei sistemi di sicurezza dello stesso SUV di Stoccarda, “Che rilevano ogni sorta di pericolo – scrive ancora - anche se in realtà non lo sia. Il mio fienile, per esempio. Ma la Porsche pensava di essere a Fukushima con un'onda in arrivo”.

Clarkson sembra lamentarsi delle auto moderne, sottolineando come siano piene di sensori: “Ricevi un segnale acustico quando apri la porta e poi un altro segnale acustico quando la chiudi. Poi stai percorrendo un'autostrada e qualche software idiota all'improvviso frena perché è convinto che un ponte che hai appena avvistato stia per crollare. Oppure ti strappa il volante dalle mani perché hai appena cambiato corsia senza indicare. Oppure ha iniziato a prenderti in giro perché pensa che dovresti fermarti e prendere una tazza di caffè”.

Il giornalista britannico scagiona comunque le aziende puntando il dito nei confronti dell'Unione Europea: “Le case automobilistiche stanno semplicemente facendo ciò che è stato loro ordinato di fare dall'UE: i burocrati di Bruxelles hanno detto che se un'azienda automobilistica vuole vendere i suoi prodotti in Europa, deve presentarsi con una serie di segnali acustici, bong e luci che lampeggiano ogni volta che pensa che l'autista non presti abbastanza attenzione. Il che è sempre”.

Un vero e proprio problema, sottolinea ancora il giornalista visto che, con tutti questi sistemi installati, le aziende non potranno più “trarre profitto dalle auto piccole ed economiche”. Clarkson ricorda come la Toyota GR86 sia “già scomparsa perché il parabrezza non è abbastanza grande per ospitare tutti i sensori necessari. E le cose non potranno che peggiorare”.

Il giornalista conclude citando l'alcol lock, voluto anche da Salvini nel nuovo codice della strada, così come i sensori di velocità che impediranno di oltrepassare i limiti “E un registratore di dati di bordo che può essere utilizzato dalle autorità per determinare dove sei stato e cosa hai fatto mentre eri lì. Non sono sicuro che salverà molte vite. Matrimoni forse”, chiosa Clarkson con la sua classica irriverenza.