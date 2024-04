Jeremy Clarkson prova la Ferrari Purosangue: 'Auto da 1 mln di dollari, ma vale ogni cent'

Cosa ne pensa Jeremy Clarkson della Ferrari Purosangue, quella che è senza dubbio una delle Rosse di maggiore rottura della sua storia? Ve lo diciamo noi, riportando su questa pagina la recensione dello stesso giornalista dopo aver provato la belva del Cavallino Rampante.

Jeremy Clarkson, che ha annunciato il suo addio a The Grand Tour, trova faticoso pronunciare il nome del SUV di Maranello: “Ha un nome impronunciabile – scrive per il The Australian - Pocahontas? Il Prurient? Qualcosa del genere. In ogni caso, è un SUV a quattro posti, comfort-matic e la prima domanda è questa: perché la Ferrari, produttore di auto sportive, auto GT e supercar, dovrebbe decidere di fare una cosa del genere?”.

La risposta arriva subito dopo: “Soldi. Gli addetti alle vendite e al marketing della Ferrari hanno notato che quasi tutti i loro clienti più affezionati, quelli che hanno sei o sette GTO e due Superfast di solito avevano anche un SUV Bentley, da usare quando pioveva o tirava vento”.

Ferrari ha così deciso di realizzare il suo primo Sport Utility Vehicle, che stando a Clarkson non emette un rumore da vera Ferrari: “Il Pziesersong (così chiama la Purosangue ndr) non emette alcun rumore quando lo accendi. Né diventa particolarmente rumoroso quando lo metti in modalità Sport e premi l’acceleratore come se fosse uno scarafaggio. C’è un leggero crepitio, ma non è altro che la vaga sensazione che il motore sia un purosangue e non una pannocchia gallese. Per la maggior parte del tempo e nella maggior parte delle modalità di guida, il Purrudanga è completamente civilizzato”.

Clarkson elogia il comfort interno così come quello di guida, aggiungendo che comunque “nonostante tutte queste tradizionali caratteristiche dei SUV di lusso, la Pringlesausage sicuramente non assomiglia ad una Bentley o ad una Range Rover. Lo stile è davvero brillante. Quei davanzali spessi e scolpiti e le porte scorrevoli la fanno sembrare bassa, snella ed elegante. Quando, in realtà, non lo è. È enorme e alta”.

Clarkson ricorda poi come la Purosangue non sia progettata per il fuoristrada: “Quando ho chiesto all’uomo della Ferrari se potevo portarlo in giro nella mia fattoria, la risposta è stata “No”. È una GT, davvero. O un GUV, se preferisci”.

Jeremy Clarkson, che negli scorsi giorni ha provato una RS 6 Avant, aggiunge che la Purosangue: “E' un'auto che puoi guidare velocemente. Molto veloce”, grazie anche al motore, un V12 da 6,5 litri con una potenza da 725 cavalli. A chiosa della review, Clarkson definisce la “Perrywinkle assolutamente geniale. Veloce, comoda, tecnologicamente avanzata, bella, sensata, pratica e, ehm, piuttosto costosa”, ricordando che si può arrivare ad un prezzo di “meno di mezzo milione di sterline (1 milione di dollari). Si tratta ovviamente di un'enorme quantità di denaro”, ma secondo Clarkson “potrebbe valere ogni centesimo”.

