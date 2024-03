Jeremy Clarkson prova la DS9 da 90mila euro: 'A quel prezzo prendi una Bmw, io una Jag'

Nuova recensione di Jeremy Clarkson per il Times, questa volta della splendida DS9 1.6 E-Tense 4x4 360 Opera, ammiraglia ibrida da ben 360 cavalli. Il conduttore di The Grand Tour ha svelato di averla avvistata durante una vacanza con la famiglia nel sud della Francia.

“Ho sempre avuto un debole per le auto francesi grandi, soprattutto perché sono sempre così i*iote”, premette il giornalista britannico. "La Citroën CX – prosegue - con il suo stereo montato verticalmente e freni on/off. La Renault Avantime, una monovolume a due porte, e la Vel Satis, un furgone rivestito in pelle completamente inutile”.

Jeremy Clarkson, che ha detto addio a The Grand Tour, sottolinea quale sia il vero problema per le aziende francesi: “Sono l'unica persona fuori dalla Francia a pensarla così. Tutti gli altri che acquistano un'auto grande comprano un'Audi, una BMW o una Mercedes. L'anno scorso nel Regno Unito sono state vendute solo 200 DS al mese, e ne hai mai vista una a Roma, Colonia o Dublino? NO”.

Clarkson ricorda come la DS9 sia prodotta da Citroen ma che per “cercare di dargli un sapore esclusivo si chiama DS 9”. Il giornalista sottolinea anche come la vettura in questione sia una ibrida plug-in, “Che secondo Citroën significa che ha un'autonomia in modalità esclusivamente elettrica di '42 miglia (sul ciclo WLTP) consentendo tariffe BIK a partire da appena l'8%'. Non essendo interessato ai sistemi di guida ibridi, non ho letteralmente idea di cosa significhi tutto ciò”.

A sorprendere Clarkson è stato però il fatto che l'auto fosse venduta senza alcun optional: “Non ce n'erano. Non credo di averne mai sentito parlare prima. Ma eccola lì: un'auto che viene fornita di serie con assolutamente tutto ciò che puoi immaginare”, elencando quindi tutte le funzioni di cui gode la DS9, come la visione notturna, il parcheggio autonomo, lo stereo da 515 watt, il tettuccio apribile, il portellone motorizzato e tutto ciò che può servire.

Eppure c'è qualcosa che ha lasciato un po' di amaro in bocca a Clarkson: “Il risultato è un'auto che non sembra molto diversa da tutte le altre auto in circolazione”. Il giornalista ricorda come DS faccia oggi parte di Stellantis, “Francamente mi sorprende che ci sia spazio anche per la DS 9. Perché anche se in Francia se ne vendono un centinaio ogni mese ai coniugi Macron, non è abbastanza idiota da farsi notare. Può essere molto bella ma, in realtà, è solo un'auto con un bell'orologio”.

E ancora: “Nel caso in cui stavi pensando che forse volevi un'auto molto bella con un bell'orologio, lasciami spiegare perché quasi sicuramente non ne comprerai una. Primo, non sei francese e, secondo, i prezzi partono da 56.000 sterline”, precisando che l'auto che ha provato costa più di 73mila sterline, al cambio circa 90mila euro.

“Per quella cifra ti conviene una BMW”, chiosa Clarkson che poi precisa: “Io comprerei una Jag”, riferendosi alla Jaguar. Prima della DS9 Clarkson aveva recensito la Porsche Cayenne S, svelando di aver quasi avuto un infarto per via dei numerosi sistemi di allarme.