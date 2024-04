Jeremy Clarkson prova l'Audi RS 6 Avant: 'Veloce come una Ferrari... ma costa la metà'

Recentemente Jeremy Clarkson ha recensito l'ultima Audi RS6 Avant, una delle touring car più belle e potenti di sempre, eccellenza dei 4 anelli ed emblema delle qualità dell'automotive tedesco.

Il conduttore di The Grand Tour racconta di essere stato un po' titubante prima di provarla, in quanto il modello precedente non l'aveva convinto del tutto per via di una serie di “attuatori a bobina di oscillazione elettromagnetica”, così come scrive il buon Jeremy.

A far storcere il naso al giornalista anche il prezzo dell'RS 6 Avant, ben 140mila sterline con una serie di extra e di optional, che al cambio fanno circa 163mila euro, praticamente il prezzo di un appartamento dignitoso in numerose zone d'Italia.

Clarkson ricorda come la prima auto con cui ebbe un incidente fu proprio un'Audi Station Wagon, quella di sua mamma “E mi sembra di ricordare che dopo non si sia preoccupata per nulla dello stato dell'auto. Cosa che sono sicuro che sarebbe stata se le fosse costata 140.000 sterline”. Il giornalista, soffermandosi sul prezzo, aggiunge che “140.000 sterline per una station wagon Audi sono più assurde di qualsiasi metafora possa essere trovata per descriverlo”, ma fate attenzione perchè a breve si ricrederà.

Superato l'ostacolo prezzo Jeremy Clarkson, che di recente ha provato anche la 911 Dakar, si è soffermato sui cerchi in lega con una disamina curiosa, criticando chi non apprezza quelli troppo grandi: “Per me le ruote sono come i trattori. O i p*ni. È impossibile che siano “troppo grandi”. Puoi prendere l'auto più scadente del mondo e se ci metti dei cerchi in lega avrà un aspetto migliore. I pneumatici grossi farebbero diventare bella anche una Pontiac Aztek”.

La sua RS 6 Avant montava dei cerchi addirittura da 22 pollici, e anche se lo stesso giornalista sia del partito dei cerchi in lega, deve ammettere una nuda e cruda realtà: “Ruote così grandi rovinano la guida di un'auto”, ma l'ex volto noto della BBC non sembra interessato più di tanto: “Non sono solo le ruote a 'funzionare'. E' tutta la macchina. Le griglie angolari nella parte anteriore, i supergun Matrix Churchill nella parte posteriore, gli archi svasati lungo le fiancate. Sembra che venga dal futuro, anche se non è possibile perché sotto il cofano ha la cosa più magica: un motore. E non un motore qualsiasi. Un V8”.

Ed è qui che il sorriso di Clarkson si allarga fino a 32 denti: “Grazie alla rimozione dell'insonorizzazione del vano motore, le persone nell'auto possono sentire il ronzio dei macchinari, le ventole che girano, il carburante che esplode e tutti quegli altri suoni che fanno vibrare una persona. E ci sono molte vibrazioni in questa macchina. Va da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e se si rimuove il limitatore di velocità si spingerà oltre i 200 km/h. Forse £ 140.000 non sono tanti: pagheresti il ​​doppio per andare così veloce con una Ferrari ma potendo portare con te solo un cane per il viaggio”.

Clarkson si è lamentato della sensibilità dei freni, e del fatto che la fibbia della cintura di sicurezza sbattesse contro il Montante B, ma in ogni caso il giornalista sottolinea come vi sia “molto da apprezzare in quello che è 'l'ultimo evviva' di Audi in questo segmento del mercato prima di diventare un grossista di materiale elettrico”.

Il giornalista non ha mai nascosto il suo astio verso le vetture a batterie e di recente, in occasione di un test, Jeremy Clarkson aveva spiegato che a suo modo di vedere le auto di 10 anni fa erano perfette, prima dell'arrivo dell'elettrico.

