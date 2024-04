Jeremy Clarkson prova la 911 Dakar: 'Bella, morbida e un po' lenta... ma dove la uso?'

Jeremy Clarkson ha avuto la fortuna di recensione per l'autorevole Times quel fantastico progetto che è la Porsche Dakar, la versione off road della mitica 911 di Stoccarda. Avrà superato l'arguto esame del giornalista britannico? Scopriamolo insieme.

Jeremy Clarkson precisa come la Dakar sia una 911 GTS con quattro ruote motrici, protezione sottoscocca e sospensioni rinforzare. “Dakar è la città costiera del Senegal verso cui la gente si dirigeva da Parigi, ai tempi in cui la stessa gente pensava che l'Isis fosse un fiume pacifico e ricco di trote che scorreva attraverso Oxford”.

Il conduttore di The Grand Tour sottolinea come fin da subito moltissime persone abbiano mostrato interesse verso il bolide tedesco “Perché chiunque abbia anche solo un po' di testosterone nelle mutande – sottolinea Clarkson - vorrebbe guidare una Porsche 911 blindata e sollevata attraverso il Sahara”.

L'ex volto di Top Gear ricorda come Porsche si sia ispirata, nel realizzare la Dakar, alla mitica vettura che vinse nel 1984 proprio la Parigi-Dakar, tirandola quindi a lucido e mettendola in vendita ad un prezzo che arriva fino a 200mila sterline (circa 235mila euro), nella versione full optional. Jeremy Clarkson però storce un po' il naso: “Forse Porsche pensava che le persone che avessero grandi tenute e prati, nei fine settimana sarebbero andati là fuori con la Dakar e avrebbero fatto delle sbandate. Hmm. Ho parecchi prati e lo scorso fine settimana ho avuto anche una Dakar ma non l'ho fatto. Avrei voluto farlo, ma non smetteva di piovere da prima di Natale, quindi il terreno era fradicio. Se fossi uscito e avessi sbandato anche solo per dieci minuti il governo mi avrebbe multato di undici milioni di sterline. Quindi non l'ho fatto. E sono disposto a scommettere che nemmeno la maggior parte delle persone che acquisteranno una Dakar lo faranno”.

Il buon Jeremy prosegue: “Quindi, non puoi guidare questa macchina nel Sahara perché è pieno di mine, e non puoi guidarla in un prato inglese perché è pieno d’acqua. Allora dove puoi portarla per provare la polvere magica che gli ingegneri Porsche hanno cosparso nelle sue parti inferiori antiproiettile? Ottima domanda”.

JC cita la Mongolia, aggiungendo però che sarebbe difficile recuperare i pezzi di ricambio nel caso in cui si dovesse rompere qualcosa (“e sicuramente la romperai”). Anche il Kazakistan sarebbe una possibilità, così come i grandi laghi ghiacciati in Polonia o il circuito di rallycross nel Kent: “Ma si tratta di luoghi che sono troppo lontani per essere realistici come luoghi di svago dopo pranzo”. Il giornalista britannico si domanda, giustamente: “Stai quindi acquistando un'auto progettata per fare qualcosa che non sei in grado di fare se vivi ad Harrogate (noto centro termale inglese ndr) Come guidare a più di 70 miglia all'ora. Allora perché comprarla?”. La risposta se la dà lo stesso: “Questo, quindi, è lo scopo della Dakar e delle sue rivali Lamborghini e Morgan. La guidi come faresti con qualsiasi altra macchina, ma sai che se qualcuno suggerisce un viaggio di fine settimana a Timbuktu, hai proprio la macchina che fa al tuo scopo”.

Jeremy Clarkson, che di recente è tornato ad attaccare le auto elettriche, ha trovato comunque anche degli aspetti positivi nella Porsche Dakar, a cominciare dall'assetto ultramorbido della stessa: “Porsche chiaramente non voleva che le spine dorsali dei suoi clienti scoppiassero quindi è tutto piuttosto molle. E questo, considerando le ondulazioni e le buche della Gran Bretagna, è fantastico”. Storce un po' il naso invece per quanto riguarda le prestazioni visto che, causa pneumatici alti, la velocità massima della 911 Dakar è di 249 km/h: “E devi tornare indietro al 1983 per trovare una 911 più lenta”.

Al di là della velocità massima, Clarkson si congratula comunque con Porsche per “Aver reso un’auto da rally nel deserto così convenzionale, normale e vivibile. Tranne una cosa però: è rumorosa. L'ho guidata a Londra e sarebbe stato più rilassante e tranquillo sedermi sul tetto. Quando sono arrivato ero distrutto. Non sono mai stato un vero fan della 911 perché è sempre stata l’opzione sensata per chi voleva un’auto sportiva. E non penso che le auto sportive dovrebbero essere sensate. Dovrebbero avere laser spaziali e scarichi che producono fiamme blu senza motivo, ed è per questo che in realtà la Dakar mi piace parecchio”, chiosa come sempre spiazzando il lettore.

