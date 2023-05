Jeremy Clarkson e il problema buche: 'Auto elettriche troppo pesanti con le batterie'

L'irriverente conduttore di Top Gear e The Grand Tour, Jeremy Clarkson, torna a storcere il naso nei confronti delle auto moderne ed elettriche. Attraverso il suo classico editoriale pubblicato sul tabloid Sun ha affrontato il problema asfalto e buche.

Che il giornalista britannico non fosse proprio amante della vettura 2.0 lo si era capito da tempo, e di recente ha confermato il suo dissenso. Jeremy Clarkson, ad esempio, ha definito la guida autonoma una follia, e lo stesso Clarkson ha anche difeso le termiche: 'Non sono razzi nucleari'.

Nell'ultima uscita, come detto sopra, ha affrontato il problema buche che attanaglia le strade della Gran Bretagna e che evidentemente non riguarda solo il nostro Paese. “In questi giorni – esordisce il giornalista - non sentiamo molto parlare dei liberaldemocratici, e ora so perché. Tutti e sei sono stati estremamente impegnati dietro le quinte, contando le buche. E hanno recentemente annunciato che nel Regno Unito abbiamo 556.658 dannate buche. Quasi una per ogni immigrato. Ci piace pensare che le strade dell'Africa siano brutte, ma ho guidato attraverso il Senegal ed è stato come rotolare sul pavimento di marmo della stanza da biliardo di un miliardario. Quando un orologiaio svizzero vorrà descrivere il suo nuovo prodotto, dirà è perfetto come un'autostrada senegalese”.

Ma in UK le cose sembrerebbero essere ben differenti: “A giorni alterni – continua Clarkson - leggiamo di qualche povera anima la cui vita è stata sconvolta, a volte letteralmente, dopo aver colpito un cratere sulla strada. Solo questa settimana, una mamma single di nome Alisha Howe è stata ricoverata in ospedale dopo che la sua Ford si è capovolta perché ha colpito una buca nel Northamptonshire”.

Anche Clarkson non ha avuto un'esperienza proprio piacevole: “L'anno scorso, mi sono schiantato in un buco così grande che c'erano dinosauri che vivevano sul fondo, e sembrava che la mia spina dorsale fosse apparsa momentaneamente dalla cima della mia testa. Due pneumatici sono stati distrutti dall'impatto e, poiché sono stati realizzati in una fabbrica in Ucraina, ho dovuto aspettare tre mesi per le sostituzioni. C'è una strada vicino a dove vivo che non ha buche, perché possono formarsi solo quando c'è un manto stradale. E non c'è. Non c'è più. Anni infiniti di pioggia, gelo e traffico l'hanno trasformata in una sorta di ghiaia, e ora è stata spazzata via. Sarà mai riparata? Dubitatene”.

Ed ecco il passaggio sulle auto elettriche: “A peggiorare le cose, le auto moderne con tutte le loro caratteristiche di sicurezza che sono pesanti. Soprattutto se usano le batterie per muoversi. Il che significa che hanno bisogno di una sospensione ferma per mantenerle vagamente livellate. E la sospensione ferma è esattamente ciò di cui non hai bisogno su una strada craterizzata”.

Clarkson conclude in maniera provocatoria: “Facciamo quello che hanno fatto i senegalesi. E i ruandesi, se è per questo. Diamo ai cinesi tutti i diritti minerari su ciò che si trova sotto i nostri piedi – in modo che possano avere il carbone che non vogliamo comunque. E in cambio, installano una rete stradale completamente nuova. Semplice”.