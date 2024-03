Jeremy Clarkson: 'Preferisco la mia Range Rover a qualsiasi supercar: potenti e scomode'

Che il buon Jeremy Clarkson stia invecchiando? Forse si, come del resto lo stesso ha spiegato motivando l'addio a The Grand Tour: “Sono inadatto, grasso e vecchio”, ha spiegato soltanto poche settimane fa.

Una carta di identità che sta probabilmente incidendo sulle sue scelte motoristiche e lo si capisce chiaramente da quanto svelato dallo stesso conduttore e giornalista britannico al Times. Clarkson ha rivelato di preferire la sua Range Rover a qualsiasi supercar moderna, una scelta dotata soprattutto dalla comodità, ma non solo.

Dopo aver provato una McLaren 750S Spider, splendida sportiva presentata lo scorso aprile, il giornalista non ha lesinato critiche all'indirizzo della stessa auto inglese, spiegando come la vettura fosse "meravigliosamente progettata" ma anche "troppo potente".

Quindi ha aggiunto: "Oggi preferisco la mia vecchia Range Rover a qualsiasi supercar. E' troppo difficile entrare e uscire da queste vetture, non c'è il posto per i cani e sono troppo potenti”. Clarkson ha proseguito: "Certo, so cosa fare se l'auto dovesse andare in sovrasterzo, ma ormai sono vecchio e di conseguenza non sono del tutto sicuro di avere i riflessi per affrontarlo”.

Ma non finisce qui perchè il conduttore di Top Gear e The Grand Tour ha paragonato l'esperienza alla guida della McLaren a quella di una Volkswagen Golf. Clarkson ha criticato l'accelerazione della supercar con motore V8, spiegando come la stessa non faccia "un rumore particolarmente piacevole", definendola uno "scioglimento intestinale".

Non sono comunque mancati gli apprezzamenti, spiegando che l'auto si guida "in modo estremamente fluido". A chiusura di test, Jeremy Clarkson si è detto comunque triste pensando a quando le supercar scompariranno dal mercato, con un riferimento ai propulsori elettrici, che piano-piano stanno sostituendo tutte le auto a combustione interna. Ricordiamo che il giornalista inglese non è mai stato un ammiratore delle auto a batteria, ma in ogni caso dovrà farsene una ragione alla luce dello stop di benzina e diesel dal 2035 in Europa.