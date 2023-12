Jeremy Clarkson, May e Hammond pronti per un nuovo programma? Leggete cosa dice James

Era l'1 dicembre quando veniva annunciato che Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond avrebbero detto addio a The Grand Tour, lo show motoristico trasmesso sulla piattaforma streaming Prime Video.

Dopo la cancellazione ufficiale di Top Gear a seguito dell'incidente a Flintoff, i fan dei motori hanno perso nel giro di pochi giorni i due loro show preferiti: ed ora cosa si guarderanno?

Attenzione però perchè affinchè TGT chiuda i battenti definitivamente, bisognerà attendere altre due puntate, così come ha spiegato di recente James May parlando con Radio 4 della BBC, e spiegando che il trio ha effettivamente finito di girare l'ultimo speciale "per ora" e che questo lo rende tecnicamente "disoccupato".

E ancora: "Abbiamo due episodi di The Grand Tour nel sacco, ce n'è uno che uscirà molto presto, e un altro che uscirà un po' dopo, ma quello che succederà da qui ad allora dovremo aspettare e vedere”. Non si sa nulla sulle due ultime puntate dello show, ad eccezione del fatto che una delle due è stata girata in Africa, precisamente in Zimbabwe, e uscirà nel 2024.

Attenzione però, perchè secondo James May sarebbero maturi i tempi per proporre qualcosa di nuovo, tenendo conto del fatto che il mondo delle auto, con l'avvento delle elettriche, della guida autonoma e in generale della tecnologia, sta attraversando una rivoluzione come non mai.

"Penso che nonostante il nostro tempo sia ovviamente giunto al termine, e nonostante la cancellazione di Top Gear, non c'è mai stato un momento migliore per un programma automobilistico. Cose come il futuro delle auto a guida autonoma, i nuovi mezzi per alimentare le auto, il cambiamento nell'atteggiamento generale nei confronti delle auto e della guida.... non c'è mai stato un momento migliore per un show automobilistico. E lo stesso show dell’auto ha bisogno di essere reinventato”.

Che sia quindi una mano tesa agli altri due Moschettieri, della serie: “Facciamo qualcosa di nuovo tutti i tre assieme?”. Difficile dirlo, in ogni caso siamo certi che il trio si inventerà qualcosa una volta terminato definitivamente The Grand Tour e noi non vediamo l'ora di scoprirlo.