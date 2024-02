Jeremy Clarkson: 'Ma perchè dovremmo pagare di più per auto appartenute a vip?'

Vi abbiamo raccontato pochi giorni fa la vicenda di Jenson Button, finito nei guai dopo la vendita di un Ford Bronco, che lo stesso ex campione del mondo di Formula 1 aveva “pubblicizzato” come di sua proprietà quando in realtà era della moglie.

Ebbene, l'acquirente, dopo aver speso circa 130mila sterline, si è infuriato in quanto si è sentito frodato ed ora vuole la restituzione dei soldi o per lo meno, che si applichi un forte sconto sul Bronco.

Una vicenda che è stata commentata anche dal buon Jeremy Clarkson, che ha aggiunto un'altra auto british alla sua collezione, e che attraverso le colonne del tabloid Sun ha scritto: “Sono rimasto un po' incuriosito nel leggere questa settimana (la scorsa ndr) che qualcuno ha speso 130.000 sterline per una vecchia e schifosa Ford Bronco perché una volta apparteneva a Jenson Button. E ora l'acquirente si arrabbia, sostenendo che in realtà apparteneva alla moglie di Jenson, Brittny Ward . Ha importanza, davvero?”.

Quindi il conduttore di The Grand Tour aggiunge: “Perché dovresti pagare un premio per un'auto solo perché una volta apparteneva a qualcuno famoso, mi è incomprensibile... ma non così incomprensibile come quando qualche anno fa qualcuno mi chiamò e mi chiese di pagare molto di più per una Ford Escort Cosworth, perché una volta era appartenuta a me”.

Jeremy Clarkson ha poi voluto omaggiare Steve Wright, noto disk jockey britannico deceduto lo scorso 12 febbraio: “Durante tutta la mia carriera ho parlato dei rumori prodotti da tutte le auto che ho guidato. Ho parlato in modo lirico dell'ululato di una Lexus V10. Mi sono lamentato della monotonia dei quattro cilindri in linea di una Vauxhall Vectra e della gioia da brivido di una doppia camma italiana. Ma la verità è che ogni macchina che ho guidato negli ultimi 40 anni faceva esattamente lo stesso rumore: il rumore del caos creato da Steve Wright esce dagli altoparlanti. Mi mancherà”.

Chiusura dedicata al suo nuovo sito web, e ovviamente il finale è irriverente: “Lisa (la compagna ndr) e io stiamo pensando di creare un sito web, SouthYorkshire.com. Non importa, ovviamente, che Lisa non sappia nulla del mio paese natale o che non sia effettivamente britannica. La gente sorvolerà su questo. La cosa più importante è che finalmente avrò la possibilità di dire a tutti la mia verità, spiegando di aver raggiunto il grado di Caporale dopo cinque duri anni di servizio part-time nella Combined Cadet Force della mia scuola e che una volta ho ospitato un'organizzazione di beneficenza per un'asta per qualcosa o altro. Inoltre, sono appassionato di un futuro sostenibile e mi impegno a raggiungere chi ha bisogno... della mia birra chiara. Che è in vendita nella maggior parte dei buoni pub. Oh, e presto partirò per un viaggio esplorativo ecologico in Bahrein per il Gran Premio, sul jet privato di un amico”.