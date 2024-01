Jeremy Clarkson: 'La lobby delle auto elettriche non sta vincendo e vi spiego perchè'

Jeremy Clarkson torna a parlare delle auto elettriche e lo ha fatto attraverso le colonne del Sun, noto tabloid 'inglese: “Ogni giorno le persone - esordisce l'ex conduttore di Top Gear - mi chiedono se dovrebbero comprare un'auto elettrica e sono sempre sconcertato da quanto poco sappiano sull'argomento”.

Jeremy Clarkson, che dirà addio a The Grand Tour assieme agli altri due Moschettieri, ha quindi proseguito: “Questa settimana, però, le domande hanno raggiunto un nuovo picco quando una ragazza con cui stavo parlando mi ha chiesto perché le auto elettriche non possono avere un finestrino che si possa abbassare manualmente. Ero un po' confuso, quindi ha provato a spiegarmi dicendo che dopo un incidente, se l'elettricità è interrotta, dovresti essere in grado di abbassare una delle finestre con una maniglia in modo da poter uscire”.

Clarkson ha aggiunto: “Ero ancora confuso così mi ha indicato la sua vecchia Land Rover Freelander e ha detto che aveva un'auto elettrica e questo la preoccupava. Poi mi è venuto in mente. Pensava che un'auto elettrica fosse un'auto con gli alzacristalli elettrici”.

Secondo il giornalista inglese “La lobby pro-volt”, ha “ancora molta strada da fare prima di vincere la discussione”. Jeremy Clarkson ha quindi cambiato argomento soffermandosi su tutte le auto che non vedremo più nel 2024, scrivendo: “Alla fine di ogni anno ci vengono sempre ricordati i personaggi famosi morti negli ultimi 12 mesi. Nessuno lo fa mai per le auto perché le auto non muoiono. Vengono semplicemente reinventate”.

E' poi passato all'elenco: “Nel 2023 abbiamo salutato la Ford Fiesta. Non ci sarà un nuovo modello. Se n'è andato. Lo stesso vale per la Ford S Max e il Galaxy, insieme all'Audi TT , la Volkswagen Up, la Dodge Charger, la Rolls-Royce Dawn e la Jaguar F Type”.

Secondo Jeremy Clakrson, però, la notizia più importante è un'altra: “Volvo non produrrà mai più una station wagon. È come se Heinz rinunciasse al ketchup. E sorge spontanea una domanda: cosa faranno adesso gli antiquari del paese? Compreranno una carriola?”.