Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond dicono addio a The Grand Tour

E' un periodo alquanto complicato per gli amanti dei programmi motoristici. Dopo la notizia di pochi giorni fa circa la chiusura ufficiale di Top Gear, storico programma della BBC, in queste ore stanno circolando nuove non proprie liete su The Grand Tour.

Lo show di Amazon condotto dal Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond, ex proprio di Top Gear, sembra che a breve rimarrà orfano del mitico trio, o per lo meno questo è quanto scrive la BBC, fonte assolutamente autorevole.

Secondo l'emittente britannica i tre moschettieri hanno girato il loro ultimo episodio dello show prima di salutare tutti dopo sette anni. Jeremy Clarkson, che di recente ha detto che i cavalli sono meglio delle e-bike, è stato in Zimbabwe assieme ai due compagni di mille avventure per girare lo speciale di The Grand Tour che uscirà l'anno prossimo, e se le indiscrezioni verranno confermate si tratterà dell'ultimo episodio della serie con il trio.

Non è infatti detto che The Grand Tour prosegua comunque il suo percorso (magari con i tre presentatori di Top Gear), visto che la notizia è che Clarkson, May e Hammond si staccheranno dal loro show motoristico per altri progetti.

La BBC scrive che si starebbero “esplorando opzioni per una nuova incarnazione dello spettacolo”, di conseguenza è probabile che in un futuro non troppo lontano lo show subisca un vero e proprio restyling.

La novità, giunta in concomitanza con la cancellazione di Top Gear, ha indotto qualcuno a pensare al clamoroso ritorno del trio proprio nello show BBC, ma in realtà l'opzione non sembrerebbe essere per ora fattibile.

Del resto il programma britannico è probabile che resti in ghiacciaia per un bel po' alla luce dell'incidente accaduto al presentatore Flintoff. La BBC ha chiosato dicendo che “Amazon Prime e i tre presentatori sono stati contattati per un commento”, ma nessuno dei quattro ha al momento rilasciato dichiarazioni in merito al possibile divorzio in casa The Grand Tour.