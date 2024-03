Jeremy Clarkson, incidente al GP del Bahrain: 'Lo sbandieratore, mi sono perso Verstappen'

Jeremy Clarkson è tornato a parlare della sua esperienza al Gp del Bahrain. Il conduttore e giornalista inglese, attraverso le colonne del Sun ha sottolineato come la sua presenza sul circuito di Manama non sia stato affatto una semplice ospitata visto che uno degli organizzatori gli ha chiesto se avesse voluto sbandierare la bandiera scacchi.

Jeremy Clarkson, che ha detto addio a The Grand Tour, ha accettato l'offerta: “Dato che in città c'erano anche Neymar e Kevin Hart – ha spiegato sul Sun - ero estremamente lusingato, quindi anche se avevo bevuto qualche birra e forse anche qualche vino, ho deciso di dire sì. Voglio dire – aggiunge - cosa potrebbe andare storto?”.

E invece qualcosa non è andato secondo i piani. Con una dozzina di giri di anticipo rispetto alla fine, racconta Clarkson, il giornalista è partito alla volta della tribuna da cui avrebbe dovuto esporre la bandiera a scacchi: “Niente di grave. Molto tempo – dice - il che sarebbe stato vero se avessi potuto camminare in linea retta. Per fortuna, sono arrivato nella pit lane, di fronte alla piccola bandiera, mentre Max Verstappen iniziava il suo ultimo giro. Ero un po' senza fiato – aggiunge - ma nemmeno io potevo attraversare una strada nel tempo impiegato da una macchina di Formula Uno per fare un giro intero”.

Peccato però che proprio in quel momento la sua “altrettanto allegra ragazza”, Lisa, gli chiede di fare pipì. Cosa fare quindi? “Chiedere a Max di parcheggiare in fondo alla pista finché non avesse finito?”, si domanda il buon Clarkson, che poi precisa: “Anche se avrebbe potuto farlo e vincere comunque, abbiamo deciso di non rischiare, abbiamo attraversato di corsa la corsia dei box, ci siamo tuffati nel box piccolo, abbiamo preso il controllo della bandiera ed ho aspettato che Max apparisse dietro l'ultima curva”.

Clarkson si è però perso la Red Bull di Verstappen, e non solo: “Era buio e nel tempo in cui ho pensato 'Quella era una Red Bull', la macchina è passata ed ho pensato 'Oh me*da. Era una Red Bull'. Quindi ho iniziato a sventolare la bandiera più freneticamente che potevo quando ho capito che non era una Red Bull”.

Ma allora di chi era l'auto che ha visto passare? “Beh, ho controllato il filmato e penso che potrebbe essere Lance Stroll”, che per la cronaca è arrivato decimo. Molto bene Jeremy.