Jeremy Clarkson 'Ho comprato un'auto che emette la CO2 dell'India, il nuovo? Prezzi folli'

Jeremy Clarkson, attraverso il suo ultimo editoriale sul Sunday Times, ha svelato di aver acquistato una nuova vettura: si tratta precisamente di una Range Rover P530 Autobiography che il conduttore di Top Gear ha spiegato di aver comprato di seconda mano.

Jeremy Clarkson, che a breve dirà addio a The Grand Tour, ha sottolineato, come riferito dai colleghi di Mowmag.com, che hanno tradotto l'editoriale del noto giornalistica britannico, che voleva acquistare un'altra vettura, leggasi il nuovo Land Rover Defender con un motore diesel, ma poi “Chris Packham – che è un conduttore televisivo ma soprattutto naturalista - ha detto qualcosa di fastidioso in televisione”, e quindi “ho deciso di infastidirlo cancellando il Defender e optando invece per una nuova Range Rover alimentata a benzina, V8 da 523 cavalli”.

Jeremy Clarkson, convinto che la lobby delle auto elettriche non stia vincendo, ha spiegato di non potersi permettere una Range Rover nuova per via dei prezzi folli: “Nemmeno io potevo permettermi una Range Rover. I prezzi sono diventati così folli che ora puoi spendere più di 200.000 sterline per un modello top di gamma. Tuttavia posso permettermi una Range Rover un po’ usata. Ed è quello che ho comprato”.

Il conduttore ha riscontrato qualche problema nel suo acquisto per via del fatto che la Ranger Rover sia una delle auto più rubate d'Inghilterra, con conseguenti premi assicurativi schizzati alle stelle: “Nel 2022 più di 5.000 persone nel Regno Unito si sono svegliate e hanno scoperto che la loro Range Rover era stata rubata e spedita in Albania”.

Clarkson spiega che forse era meglio prendere una Kia, meno popolare in Albania, “Ma volevo punire Packham, quindi doveva essere una Range Rover con un V8 che produce più anidride carbonica dell’India”.

Una volta ricevuta l'auto Clarkson è stato costretto a installare un'app sul telefono ma non è stato affatto semplice per via di un problema di password “Quindi - aggiunge Clarkson - adesso ho un’altra app sul telefono che ha richiesto un’eternità per essere installata, e che non userò mai”, anche perché “ho già dimenticato la password”.