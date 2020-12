Jeremy Clarkson guida una Tesla Model X contro un'Audi R8 per The Grand Tour

La Tesla Model X è ormai sul mercato da diversi anni, la società di Elon Musk però ha continuato ad aggiornarla costantemente e ancora oggi può essere una valida scelta in ambito SUV elettrici. A dirlo inoltre è anche Jeremy Clarkson, che ha sfidato una Audi R8 con il SUV californiano.

Il leggendario conduttore TV, ora protagonista di The Grand Tour su Amazon Prime Video, si è dimostrato parecchio incuriosito dalla Model X, una vettura a suo modo futuristica che offre tantissime soluzioni tecnologiche, dalle portiere che si aprono in modo automatico al completo software di bordo.

Dopo una breve analisi a motori spenti, il buon vecchio Jeremy si è messo finalmente alla guida della vettura, arrivando a provare le funzionalità di “guida remota” possibili con l’app per smartphone. Il clou del video però riguarda la sfida fra la Model X e un’Audi R8: un gigantesco SUV elettrico contro una sportiva tedesca. Quale delle due auto avrà vinto in accelerazione?

Ebbene Elon Musk l’ha spuntata ancora una volta, mandate pure in play il video in pagina per capire quanto possa essere brutale la progressione della vettura californiana - nonostante la stazza. Per celebrare la vittoria, la Model X si è anche messa letteralmente a danzare in pista, un’auto davvero dalle potenzialità infinite...