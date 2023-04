Jeremy Clarkson: 'Guida autonoma? Follia! Non abbiamo le strade larghe come negli Usa'

Jeremy Clarkson, storico conduttore di Top Gear e The Grand Tour, nonché stimato giornalista inglese, ha espresso il proprio parere sulla guida autonoma, alla luce dei sistemi di auto pilot sempre più diffusi.

Il volto noto della tv britannica si è sempre distinto spesso e volentieri per le sue dichiarazioni pungenti, e di recente Jeremy Clarkson è stato allontanato da Amazon per via delle sue parole su Meghan Markle.

Non hanno causato il suo licenziamento le recenti dichiarazioni sull'auto pilot ma in ogni caso meritano di essere lette. “Per legge - scrive Clarkson sul noto tabloid d'oltre Manica Sun - devi essere lì, al posto di guida, prestando attenzione. Ci sono persino sensori che monitorano costantemente i tuoi occhi per assicurarsi che tu stia guardando dove stai andando”.

E ancora: “Ford chiama il sistema Blue Cruise e sostiene che funziona bene in America da mesi. Dicono che 193.000 clienti abbiano percorso complessivamente 64 milioni di miglia e finora non si è verificato un solo incidente. È fantastico, ne sono certo, ma l'America non è come la Gran Bretagna. Non ci sono minirotonde doppie, tanto per cominciare, e la maggior parte delle strade sono così larghe che potresti appisolarti per un'ora e comunque non colpire nulla. In Gran Bretagna non è così” e ovviamente nemmeno in Italia lo è.

Poi Jeremy Clarkson ha proseguito: “Il sistema Ford è solo un dispositivo di secondo livello. Ciò significa che il veicolo può controllare lo sterzo e la velocità e nient'altro. Ma i cervelloni sono già al lavoro sull'automazione completa di livello cinque, che secondo loro consentirà al conducente di impostare la destinazione e poi addormentarsi. Sì. Nello stesso modo in cui potresti addormentarti se c'è un leone nella stanza”.

Sul web circolano spesso e volentieri video decisamente inquietanti sull'auto pilot, come ad esempio quello con protagonista una donna che dorme al volante di una Tesla in autostrada, un video a dir poco surreale.

Jeremy Clarkson aggiunge: “C'è un altro problema con queste auto completamente autonome. Perché, certo, quando sei a corto di generi alimentari puoi mandarle in città e dirgli dove parcheggiare. Ma poi? L’auto non può entrare nel negozio per comprare il latte e le uova. Devi farlo tu, il che significa che devi essere lì. E se devi essere lì, puoi anche guidare tu. Non è così difficile. Anche James May sa farlo”.

Il giornalista conclude la sua disamina dicendo: “La stragrande maggioranza degli incidenti aerei è causata da un errore del pilota. Questo è un fatto noto. È anche risaputo che gli aerei di questi tempi sono perfettamente in grado di decollare, volare e atterrare da soli. Statisticamente, quindi, ha senso sbarazzarsi dei piloti. Ma saliresti su un aereo senza piloti nella cabina di pilotaggio? Nemmeno io”.