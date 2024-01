Jeremy Clarkson e la guerra agli Houthi 'Follia! Regaliamo ad ognuno di loro una Corvette'

Jeremy Clarkson torna a sganciare bombe e lo fa nel suo ultimo editoriale per il Sun. Lo spunto di riflessione è la guerra agli Houthi da parte degli eserciti di Gran Bretagna e Stati Uniti, e che secondo il noto giornalista dovrebbe prendere una piega differente.

Dopo che Jeremy Clarkson ha di fatto detto addio a The Grand Tour, il conduttore è tornato ad occuparsi dei fatti di cronaca, come è il suo solito, scrivendo: “A quanto pare, i nostri aerei da guerra hanno nuovamente sganciato bombe sugli Houthi nello Yemen. E questo mi porta a pormi una domanda: perché?”.

Quindi ha proseguito, con la sua solita irriverenza: “Perché se uno dei nostri missili uccide un uomo nello Yemen, suo fratello non si volterà e dirà: “Ok. Abbastanza giusto. Hai vinto. Diventerò cristiano e otterrò subito un lavoro d’ufficio nelle risorse umane”.

Jeremy Clarkson ha ricordato tutti gli interventi dell'esercito britannico negli ultimi anni, dall'Afghanistan alla Siria, passando per Libia e Iraq, “Entriamo in questi posti – scrive - tutti pieni di giusta indignazione, e dopo aver bombardato tutto torniamo a casa, lasciando dietro di noi solo un vuoto di potere e una tonnellata di risentimento antioccidentale. E ora siamo di nuovo di nuovo in Yemen. E' la definizione di follia. Fare sempre la stessa cosa e sperare in un risultato diverso”.

Ma fermi tutti, Jeremy Clarkson ha la soluzione per porre fine a tutto ciò: “Abbiamo bisogno di una nuova strategia e penso di averne una. Invece di usare missili e proiettili, perché non bombardiamo a tappeto questi punti caldi del Medio Oriente con Chevrolet Corvette?”.

Il giornalista britannico sottolinea come la sola guerra in Afghanistan sia costata 2mila miliardi di dollari, “Ciò è sufficiente per acquistare 20 milioni di Corvette, una per ogni adulto dell'intero Paese”. Quindi prosegue: “Se lo zio Sam e il signor Sunak regalano al signor Talebano un'auto sportiva nuova di zecca, si sentirà meno disposto all'idea di farsi esplodere in un centro commerciale. Perché dovrebbe? Ha una Corvette e chi non ne vuole una?”.

La campagna nello Yemen fino ad oggi è costata circa 60 milioni di sterline “O per dirla in altro modo, 324 Aston Martin DB12”. Jeremy Clarkson, che ha raccontato di aver preso un'auto che inquina quanto l'India, a poi concluso la sua disamina elencando il suo personale Piano B: “Invece di regalare auto a persone fastidiose, c’è un’altra soluzione: chiudiamo le tende, facciamo finta di esserne fuori e lasciamo fare a loro. Perché anche se gli Houthi riuscissero a chiudere il Mar Rosso, che impatto avrebbe questo su di noi, in realtà? Circa quanto una disputa sulla siepe all'altro capo della tua strada”.