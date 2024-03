Jeremy Clarkson al GP del Bahrain: 'Ma cosa hanno fatto i team di F1 in un anno?!'

Dopo aver provato la Porsche Cayenne S e aver avuto quasi un infarto, Jeremy Clarkson si è recato in Bahrain per il primo Gp della stagione di Formula 1 2024, e come al solito la sua presenza non è passata inosservata.

Martin Brundle, ex pilota di Formula 1 e da anni commentatore di Sky Sports Uk, ha fermato il buon Clarkson sulla griglia di partenza e nell'occasione ha fatto qualche domanda all'ex presentatore di Top Gear: "Ho passato tutta la giornata - ha ammesso - a guardare i tempi sul giro, lo so sono noioso, dall'anno scorso a quest'anno. E mi sono domandato: cosa hanno fatto tutti durante l'inverno?”.

Jeremy Clarkson, che di recente ha detto addio a The Grand Tour, sottolinea quindi come gli equilibri non siano affatto cambiati dal 2023 a questo primissimo scorcio di stagione 2024, con la Red Bull che si è dimostrata anche una volta la squadra da battere (vi erano dubbi?), Max Verstappen che ha chiuso con 22 secondi di vantaggio, e tutte le altre scuderie a inseguire.

“Le lacune in generale sono le stesse – ha proseguito Jeremy Clarkson - la McLaren è migliorata molto, molto più vicina a Max. Lewis è un'anomalia. È strano passare da un anno all’altro e vedere che è cambiato così poco”.

Martin Brundle ha quindi chiesto su chi abbia puntato per il 2024, e il giornalista inglese ha replicato ironico dicendo “Adrian Newey”, indicando il noto progettista di Red Bull come il grande artefice delle vittorie della scuderia Milton Keynes.

In un altro video Jeremy Clarkson è apparso mentre sventolava la bandiera a scacchi sul rettilineo finale, e numerosi fan si sono un po' insospettiti dallo stato fisico del giornalista. Gli hanno quindi chiesto se avesse bevuto della birra e lui ha risposto in maniera affermativa: “Sì”. L'ennesimo show quindi dell'irriverente conduttore, ormai come ci ha abituati da sempre.