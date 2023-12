Jeremy Clarkson: 'Ecco quale auto voglio per il mio funerale'. La scelta è scontata

Jeremy Clarkson, irriverente giornalista inglese, noto per la sua conduzione sopra le righe di Top Gear e The Grand Tour, ha pubblicato pochi giorni fa un nuovo editoriale sul tabloid Sun attraverso cui ha spiegato quale auto volesse per il funerale.

“Capisco il problema, ovviamente – esordisce Jeremy Clarkson, che assieme a James May e Hammond lascerà The Grand Tour - se, quando morirai, avrai 10.000 sterline da parte, vorrai che la maggior parte possibile di questo gruzzoletto vada ai tuoi figli, e la minima quantità possibile al fioraio e all'organista. Si scopre, tuttavia, che esiste qualcosa chiamato "funerale diretto". Muori. Un becchino ti porta al crematorio, ti mette nel forno e basta. I tuoi parenti riceveranno le ceneri qualche giorno dopo per posta".

"Non sono sicuro che mi piacerebbe, però – prosegue Clarkson - dato che ho sempre immaginato che avrei fatto il mio ultimo viaggio sul retro di una Jaguar nera non sul sedile del passeggero del furgone del postino Pat. Ma ho fatto qualche controllo e sembra che alcune di queste operazioni "dirette" ottengano quattro stelle su cinque dalle persone che le utilizzano. Il che sembra strano”.

Jeremy Clarkson sottolinea come un funerale normale oltre Manica costi attorno alle 4.000 sterline, mentre un “funerale diretto può essere acquistato per meno di 900 sterline. La verità – continua il giornalista - è che i tuoi amici e la tua famiglia non continueranno a comportarsi normalmente mentre vieni 'eliminato'. Nessuno va al lavoro il giorno in cui la mamma o il papà sono al crematorio. Non vanno nemmeno in palestra, né al cinema . Si prendono un giorno libero e si incontrano con tutti i tuoi amici per un drink e dei panini. Ed è lì che stanno i costi. Perché diciamocelo, una festa funebre è pur sempre una festa. E le feste costano”.

Quindi arriva al punto in cui svela con quale vettura vorrebbe essere trasportato per il suo funerale: “La cosa più importante è non pensare mai che la tua morte non abbia importanza. Ecco perché, quando sarà il momento, vorrò essere trasportato su una Lexus LFA modificata alla Cattedrale di Lincoln, dove la London Philharmonic Orchestra suonerà tutta l'opera rock Tommy. Con i laser”.

Una scelta scontata tenendo conto che la Lexus LFA è una delle auto in possesso del buon Clarkson e nel contempo è una delle auto considerate fra le più belle in assoluto dallo stesso, se non la numero uno.

Si tratta di una supercar giapponese con un motore da 4,8 litri V10 dalla potenza di 553 cavalli e una coppia di 480 Newton-metri. I giri raggiunti sono pari a 9.000, ed è stata costruita in serie limitata.

Quando la provò, durante una nota puntata di Top Gear, Clarkson la definì l'auto migliore al mondo “principalmente per il rumore che fa", aggiungendo che "quel suono del V10 era da brividi" e "non lo ottieni dalle auto elettriche".

Ma come mai la Lexus LFA viene considerata un capolavoro assoluto? Stile, potenza, classe ed esclusività, oltre a quel rumore da sogno, ne fanno un mix unico e raro: che altro chiedere?