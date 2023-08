Jeremy Clarkson contro le e-bike: 'Meglio i cavalli, non devi ricaricarli ogni 30 min'

Jeremy Clarkson torna ad attaccare la mobilità green. Dopo le dure parole nei confronti delle auto elettriche e la loro pericolosità per via degli incendi, questa volta il buon conduttore di The Grand Tour punta il dito verso le e-bike, le biciclette che vanno a batteria.

Stando a quanto spiegato dal giornalista britannico, l'esercito del Regno Unito starebbe pensando di dotare i propri uomini di biciclette elettriche per essere più furtivi sul campo di battaglia. Nel dettaglio Clarkson racconta che i capi della Difesa hanno annunciato negli scorsi giorni che i soldati britannici dovrebbero a breve ricevere delle e-bike al posto dei carri armati, per poter avvicinarsi in maniera più furtiva agli eventuali obiettivi sui campi da guerra.

A quel punto Jeremy Clarkson si domanda: “Sì. Ma hai mai provato ad andare in bicicletta sulla sabbia soffice? O in una palude? È impossibile”. Se proprio c'era bisogno di un mezzo silenzioso, Jeremy Clarkson avrebbe un consiglio alternativo, ovvero, un bel cavallo.

Il giornalista inglese sottolinea come lo splendido animale sia ottimo per il fuori strada e non va in cortocircuito se attraversa un fiume, inoltre, anche dal punto di vista economico, stiamo parlando di un costo spesso e volentieri inferiore delle 6.500 sterline necessarie per acquistare un'e-bike. Tra l'altro il cavallo se addestrato in maniera adeguata è molto silenzioso e infine, fra i suoi pregi, il fatto che non debba essere ricaricato ogni mezz'ora.

Ma non finisce qui, per trasformare l'esercito britannico nell'armata green, si potrebbero addirittura sostituire i fucili con delle spade: i primi sono rumorosi e costosi, mentre le spade sarebbero ben più silenziose e nel contempo economiche. “Sarebbe l'esercito più ecologico e moderno del mondo”, sottolinea il giornalista. Potrebbe esserci un piccolo inconveniente però, perdere ogni battaglia, ma con i tempi che corrono, conclude Clarkson: “Sembra che quel genere di cose non abbia importanza”.

L'ennesima provocazione di Jeremy Clarkson che nelle scorse settimane aveva rischiato la cacciata da Amazon dopo alcune sue dichiarazioni nei confronti di Meghan Markle, moglie del principe Harry.