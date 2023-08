Jeremy Clarkson contro chi buca le gomme ai SUV: 'E' tutto illogico, ecco perchè lo fanno'

Nuova puntata della rubrica di Jeremy Clarkson sul Sun. Dopo le accuse alle e-bike (“Meglio un cavallo”), il conduttore di The Grand Tour se l'è presa questa volta con gli attivisti pro-clima e con le loro azioni spesso e volentieri avventate.

Nel puntare il dito contro quelli che da alcuni vengono definiti “eco-terroristi”, l'ex giornalista di Top Gear racconta un episodio avvenuto in Gran Bretagna il mese scorso. Una Land Rover è precipitata nel cortile di una scuola uccidendo due bimbe di otto anni: “Non sappiamo cosa diavolo abbia causato un incidente così orribile – scrive Jeremy Clarkson - ma in qualche modo un gruppo di ecoattivisti ha deciso che fosse colpa dell'auto”.

Cosa è successo quindi? Gli attivisti pro clima hanno ben pensato di fare una visita notturna ad una concessionaria Land Rover in quel di Exeter, forando poi le gomme di ben 60 vetture. “Che è un po' come bruciare la fabbrica Sabatier – aggiunge il giornalista inglese – dopo che qualcuno è stato ucciso con una coltellata”.

Secondo Jeremy Clarkson è tutto illogico, e la situazione è addirittura peggiorata dopo aver letto le dichiarazioni degli stessi eco-attivisti che affermano che le vetture a quattro ruote motrici sono così grandi da essere per forza pericolose.

L'obiettivo degli attivisti, aggiunge ancora l'ex BBC, è quello di dare vita a così tanti attacchi di modo che le persone non acquistino più SUV proprio per paura di ritrovarsi da un giorno all'altro gli pneumatici sgonfi e bucati, con tutto ciò che ne consegue.

Jeremy Clarkson conclude come al solito in maniera irriverente la sua disamina, sottolineando come, a leggere quanto accaduto a Exeter, gli sia venuto in mente un episodio avvenuto questa settimana dove una vecchina di ottant'anni è stata investita e uccisa a Malvern, dopo che un'auto è salita sul marciapiede travolgendo in totale sei pedoni: “E qual era la macchina? Un Hummer? Un G-Wagon? No. Era una Fiat 500”, conclude il giornalista.

Il conduttore di The Grand Tour pochi giorni fa aveva fatto il giro del web dopo aver attaccato gli EV: per Jeremy Clarkson le auto elettriche sono molto pericolose, riferendosi ai vari incendi scoppiati negli ultimi mesi.