Jeremy Clarkson ce l'ha anche con i meteorologi: 'Ci costringono a comprare le elettriche'

Torna a allo scoperto il buon Jeremy Clarkson e dopo aver attaccato le e-bike, consigliando un cavallo, il presentatore di The Grand Tour, volto noto per anni di Top Gear, si è scagliato questa volta contro i meteorologi.

Attraverso la rubrica curata per il Sun, il giornalista inglese ha ricordato come all'inizio della settimana scorsa coloro che fanno le previsioni meteo avevano previsto una tempesta apocalittica sulla Gran Bretagna.

Una situazione climatica decisamente preoccupante visto che, stando agli addetti ai lavori, la pioggia sarebbe continuata per due settimane in maniera torrenziale. Clarkson, da buon agricoltore, ha così deciso di mettersi al lavoro nei campi con la mietitrebbia, anche se il suo raccolto non era ancora pronto e il livello di acqua un po' troppo elevato.

Obiettivo di Jeremy, salvare il salvabile in vista appunto del “diluvio universale” predetto. Clarkson racconta di aver lavorato tutto il giorno senza sosta, notando tra l'altro anche i vicini agricoltori e contadini in azione, evidentemente preoccupati come lui dalla tempesta in arrivo.

Ma la mattina seguente, aprendo le tende, il giornalista ha fatto l'amara scoperta: “Mi aspettavo di vedere Armageddon – scrive sul Sun - pezzi dell'Empire State Building nelle aiuole di rose, un iceberg nello stagno, l'intero riscaldamento globale diventato reale”, e invece il cielo era azzurro con una leggera brezza, ed è rimasto così per tutto il giorno, diventando anche caldo. Il giorno dopo? Lo stesso.

Jeremy Clarlson spiega quindi come numerosi agricoltori abbiano anticipato il raccolto, con un costo non indifferente, assolutamente senza motivo. “Sappiamo tutti che il cambiamento climatico deve essere menzionato in ogni film, programma televisivo, notiziario e post sui social media”, prosegue il giornalista, ricordando come i meteorologi dipingano le mappe di rosso scuro in caso di caldo estremo, così come segnalano il freddo “per mantenere felici Greta e l'esercito di fiocchi di neve, ricordandoci che presto saremo tutti sepolti sotto un cumulo di neve”.

Per Jeremy Clarkson, che ha attaccato di recente le auto elettriche per gli incendi, le previsioni meteo sono diventare delle “armi politiche” per sottomettere le compagnie petrolifere e stravolgere le statistiche. E così, prosegue Clarkson, ci diranno che luglio è stato il mese del caldo record, dimenticando però di menzionare che il record ha solo 14 anni, e ci dicono anche che l'Isola di Rodi è andata in fumo per il caldio nel Mediterrano mentre in realtà “è stato un branco di incendiari inca*zati”.

Jeremy sottolinea come un errore dei meteorologi possa essere rilevante, in quanto una previsione errata può essere decisamente dolorosa per gli agricoltori. Quindi la stoccata finale: “Continuate a fare le tue previsioni propagandistiche progettate per far abbassare il riscaldamento e vendere l'auto elettrica? Grande. Ma possono esserci previsioni meteorologiche adeguate rese disponibili per le persone che hanno davvero bisogno di sapere la verità?”.