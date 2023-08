Jeremy Clarkson: 'Auto elettriche? Sono molto pericolose e stanno iniziando a capirlo'

Jeremy Clarkson torna a parlare delle auto elettriche nella sua consueta rubrica sul Sun. Il noto conduttore di Top Gear e The Grand Tour è sempre stato molto scettico nei confronti degli EV e i suoi dubbi sono aumentati negli ultimi tempi alla luce dei vari episodi di incendi che si sono verificati con protagoniste proprio le elettriche.

“Per anni – scrive lo storico conduttore di Top Gear sul Sun – ho detto a tutti fino allo sfinimento che le auto elettriche non hanno abbastanza autonomia, che impiegano troppo tempo per ricaricarsi, che saranno sempre troppo costose e che non sono nemmeno molto ecologiche. Fortunatamente, la gente ora sta iniziando ad ascoltare, quindi è il momento di spostare un po' la discussione su questo: le auto elettriche sono anche dannatamente pericolose”.

Jeremy Clarkson ha ovviamente colto la palla al balzo trattando il caso della Fremantle Highway, nave cargo panamense bruciata forse a causa di un'auto elettrica, e che ha visto un membro dell'equipaggio morire.

“Nessuno sa con certezza cosa l'abbia causato, ma trasportava 25 auto elettriche e gli esperti dicono che è probabile che una di esse avesse un pacchetto batteria difettoso. All'inizio di questo mese, più o meno la stessa cosa è accaduta su una nave cargo nel porto di Newark, nel New Jersey. Due vigili del fuoco sono morti mentre provavano a spegnere le fiamme. E poi c'era stata la Felicity Ace, che trasportava automobili alimentate da batterie agli ioni di litio quando prese fuoco nell'Oceano Atlantico e affondò. In totale, negli ultimi 20 anni si sono verificati dieci grandi incendi su navi che trasportavano auto elettriche. E non è colpa dell'acqua salata. Perché negli ultimi cinque anni, i servizi di emergenza sono stati chiamati a 753 incendi di veicoli elettrici solo nel Regno Unito”.

Jeremy Clarkson ha poi ricordato un altro recente caso di incendio di un'auto elettrica, quello della Lancia Delta Martini di Sebastien Loeb nel World Rallycross: “Il World Rallycross Championship a Lydden Hill nel Kent – ha proseguito il conduttore di The Grand Tour – è stato interrotto quando una batteria difettosa ha distrutto i box e bruciato due vetture da corsa Lancia Delta Evo E”.

Il giornalista inglese ce l'ha anche con le biciclette che funzionano a batteria: “Un ente per la sicurezza ha annunciato che le e-bike hanno causato centinaia di incendi domestici catastrofici. Delle persone sono morte, e non c'è da sorprendersi quando si apprende che una e-bike completamente carica contiene la stessa energia esplosiva di sei bombe a mano”.

Ma non finisce qui: “A peggiorare le cose, gli incendi nelle bici e nelle auto elettriche sono spesso molto difficili da spegnere. L'auto elettrica che Richard Hammond ha fatto rotolare giù da una collina durante le riprese del Grand Tour è bruciata per giorni. E poi, dopo che il fuoco si è spento, qualcosa nella batteria lo ha fatto ripartire. Ed è andato avanti per settimane”.

Quindi Jeremy Clarkson conclude: “È solo questione di tempo prima che un'auto elettrica prenda fuoco su un traghetto che attraversa la Manica o nel tunnel del Canale. O in un parcheggio sotterraneo. Ovviamente dopo, gli appassionati di auto elettriche continueranno a dire che anche le auto a benzina prendono fuoco (sì, succede sempre, specialmente nei film di Hollywood) e che le auto elettriche continuano ad avere un senso. Vero, se sei un liberal stupido e buonista. Non è così vero se sei un bambino schiavo in Africa che lavora 24 ore su 24 estraendo il cobalto di cui hanno bisogno tutte quelle batterie per auto elettriche per funzionare correttamente”.