Jeremy Clarkson: 'Auto elettriche e moderne? Connesse e tech, ma quanto sono tristi?!'

Nuova recensione di Jeremy Clarkson e questa volta fra le mani del sapiente giornalista inglese è capitata una Mazda MX-30, precisamente una versione e-Skyactiv R-EV Makoto, oltre che una Honda HR-V: Saranno riuscite a superare indenni l'esame JC? Scopriamolo insieme.

Jeremy Clarkson sottolinea che la MX-30 si può acquistare in due versioni a cominciare da quelle elettrica che “ha un'autonomia quasi esattamente pari alla metà di quella che dici ai tuoi amici che farà”, mentre l'altra versione è una full electric ma con un range extender a benzina.

Clarkson ricorda come Mazda abbia perseguito l'idea del motore rotativo Wankel, in questo caso con una “pessima unità da 830 cc”, scrive lo stesso conduttore di The Grand Tour che aggiunge: “Com'era? Non lo so. Non riuscivo a farlo partire. Ho premuto ogni pulsante e spinto ogni leva, e dovevo solo supporre che sarebbe partito quando ne avrei sentito il bisogno, non quando l'ho fatto io”.

Jeremy Clarkson, che di recente ha provato anche una Citroen DS9, ha detto che ad un certo punto del suo test sulla Mazda stava per superare un'Honda Jazz che stava procedendo lentamente: “Quindi ho pensato di superarlo. Ciò si è rivelato impossibile. E quando sono tornato a casa ho scoperto il perché". La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Makoto, che ha ottenuto 5 stelle NCAP, "ha una velocità massima di 140 km/h”.

Jeremy Clarkson ha provato anche la Honda HR-V 1.5 i-MMD Advance Style, che lo stesso si affretta a giudicare una “noiosa Honda ibrida”. In ogni caso il conduttore la descrive come un razzo rispetto alla Mazda, “ma rispetto ai vecchi tempi le prestazioni sono pessime: da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Da un'auto che ha tre motori”.

Clarkson è apparso un po' confuso nello scoprire l'autonomia della giapponese, non riuscendo a comprendere i dati ufficiali: “Secondo la descrizione della Honda fa 61,4 qualcosa su "Low-FC" e 39,8 su "Extra High". Extra alto cosa? Non ne ho letteralmente idea”.

Critiche anche nei confronti del cambio CVT: “Le case automobilistiche hanno flirtato con questo sistema per 30 anni e la maggior parte si è resa conto abbastanza rapidamente che semplicemente non funzionava. Ma la Honda ci ha riprovato. E ancora non funziona. Premi il piede, il motore a benzina da 1,5 litri romba a squarciagola e poi, molto lentamente, inizi a muoverti”.

Approvati invece gli interni, per cui Clarkson parla di qualità tangibile, migliori rispetto a quelli della Mazda. “Queste auto – aggiunge e conclude - potrebbero essere perfettamente in sintonia con i tempi moderni, elettriche, inoffensive e dotate di tutte le cose che contano oggigiorno. Come la connettività. Ma mio Dio, sono tristi. Sì, ti porteranno ovunque tu voglia andare e ti terranno caldo e asciutto se piove. Ma lo sarà anche una pensilina per autobus”.

