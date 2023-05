Jeremy Clarkson, annunciato il ritorno: nuova puntata di The Grand Tour con il trio

E' tutto pronto per il ritorno di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, su Amazon Prime Video. Negli scorsi giorni è stata annunciata una nuova inedita puntata dello show motoristico The Grand Tour, nato dalle ceneri di Top Gear.

A questo punto possiamo seccamente smentire l'indiscrezione secondo cui Jeremy Clarkson sarebbe stato licenziato da Amazon dopo alcune sue parole su Meghan Markle, dichiarazioni che avevano fatto il giro del web e che per molti avrebbero condannato l'irriverente giornalista britannico.

Che qualcosa si stesse muovendo lo avevamo già capito la scorsa settimana, quando lo stesso Clarkson aveva pubblicato una foto "sospetta" proprio in compagnia del trio, che qualcuno aveva addirittura associato ad un possibile ritorno sulla BBC.

In realtà lo scatto ha fatto da preambolo alla nuova puntata di The Grand Tour dal titolo “Eurocrash”, che sarà disponibile fra una ventina di giorni, precisamente dal prossimo 16 giugno, in esclusiva su Prime Video, il servizio streaming riservato a tutti gli abbonati a Prime.

L'annuncio è stata una vera e propria sorpresa alla luce di quanto detto sopra, e che voleva il buon Clarkson messo ai box un po' di tempo dopo le sue parole taglienti nei confronti della moglie del principe Harry. Evidentemente Amazon ha preferito sorvolare sull'accaduto, non individuando gli estremi per un allontanamento.

Ma su cosa verterà il nuovo episodio di The Grand Tour dal titolo Eurocrash? Lo show ripercorrerà un viaggio dei tre moschettieri Jeremy Clarkson insieme a James May e Richard Hammond fatto dall'Europa centrale a quella orientale, passando da alcuni Paesi dell'est come Polonia, Slovacchia, Ungheria o Slovenia.

Un'avventura lunga 2.000 chilometri durante la quale non mancheranno i classici siparietti divertenti e auto curiose. Clarkson sarà alla guida di una Excalibur, imitazione della Mercedes SSK degli anni '30, mentre May si accomoderà su una Crosley degli anni '40, infine Hammond farà affidamento sul V8 americano della sua Chevrolt SSR