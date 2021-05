Jeremy Clarkson di dà all'agricoltura? Ecco il nuovo trailer di The Grand Tour

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, e a quanto pare neanche la fattoria di Jeremy Clarkson se l'è passata benissimo. Il nuovo trailer di The Grand Tour ci mostra proprio l'appassionato di motori e conduttore dello show mentre fa del suo meglio (o peggio) tra le coltivazioni e gli allevamenti per l'episodio Clarkson's Farm.

Ovviamente la clip non poteva che aprirsi con Clarkson a bordo di una Lamborghini, che in questo caso non è incarnata dalla solita ruggente supercar, bensì da un colossale trattore: non tutti lo sanno, ma il brand di Sant'Agata Bolognese produce mezzi agricoli ancora oggi.

E' lecito aspettarsi che l'episodio non mostrerà derapate folli o giri veloci, anche perché il trailer sposta l'attenzione su escavatori, enormi carrelli elevatori e persino su un drone quadrirotore. Non poteva poi mancare la classica azione distruttiva di Clarkson, che si è concretizzata con lui che si è lanciato contro un edificio provocando danni non meglio specificati.

Da alcuni anni a questa parte The Grand Tour ha abbandonato il classico ritmo fatto di recensioni, prove su strada, classifiche di giri veloci, confronti tra vetture dello stesso segmento e sfide di resistenza fra vecchi catorci. Allo stesso tempo sembrano essere rimasti invariati il solito fare scanzonato e ilare, lo stile provocatorio e critico e, naturalmente, l'immancabile follia a quattro ruote.



Insomma, lo show prodotto da Amazon vuole lasciarsi alle spalle la pandemia puntando tutto sulla spensieratezza, e lo stesso vale anche per Jeremy Clarkson. Ci teniamo a ricordare che il presentatore si è ammalato di coronavirus verso la fine dello scorso anno, ma non poteva che guarire data la sua proverbiale cocciutaggine. A ogni modo, Amazon Prime vi consiglia di cerchiare in rosso una data piuttosto imminente: il prossimo 11 giugno.



