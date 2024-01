Jeremy Clarkson dice addio a The Grand Tour: 'Sono inadatto, grasso e vecchio'

Dopo le indiscrezioni circa il fatto che Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond fossero pronti a lasciare The Grand Tour, è arrivata di fatto la conferma. Negli scorsi giorni il più famoso dei Tre Moschettieri, il buon Clarkson, ha comunicato che lascerà lo show di Amazon Prime Video.

Parlando con il Times di Londra, Clarkson ha motivato il suo addio (così come quello dei colleghi), in quanto sta diventando sempre più difficile realizzare delle avventure stravaganti per lo spettacolo, inoltre, i tre conduttori stanno iniziando a mostrare i segni del tempo.

“Ho guidato le auto più in alto di chiunque altro – le parole del 63enne Clarkson - e più a nord di chiunque altro. Abbiamo fatto tutto ciò che puoi fare con un'auto. Quando ci siamo riuniti per decidere cosa fare dopo, le persone hanno semplicemente alzato le braccia in aria”, come a dire che non sapevano più cosa fare d'altro.

Jeremy Clarkson, che di recente ha spiegato di aver preso un'auto che emette la CO2 dell'India, ha aggiunto che le puntate di The Grand Tour erano "immensamente fisiche" e stavano quindi diventando sempre più difficili soprattutto quando "sei inadatto, grasso e vecchio", ironizzando sul fatto che “Non ci sono hotel nel deserto del Sahara".

Gli ultimi due episodi di The Grand Tour sono stati registrati in Mauritania e Zimbabwe e chiuderanno il mitico show di Amazon Prime succeduto a Top Gear. Ma con l'addio dei Tre Moschettieri anche lo show di Prime andrà in archivio?

Fozia Khan, responsabile della sezione Unscripted di Amazon Studios per il Regno Unito, non ha escluso che ci possa essere un continuo anche senza Clarkson, Hammond e May: "È giunto alla sua fine naturale", ha detto, precisando comunque che il suo team stava ragionando su come far continuare la serie. La speranza, ovviamente, è che i Tre Moschettieri non abbiano chiuso con la tv: sarebbe davvero un duro colpo non vederli più sul piccolo schermo dopo più di 40 anni.